Nockhergasse: Freie Fahrt für Leonhardi

An vielen Stellen wird zurzeit in Bad Tölz im öffentlichen Raum gebaut. Ein Überblick über den aktuellen Fortschritt der Arbeiten.

Bad Tölz – Auf der Baustelle in der Nockhergasse herrschte vergangene Woche reges Treiben. Es wurden die letzten Baugruben geschlossen und asphaltiert. Somit ist für die Leonhardi-Fahrt am Mittwoch alles bereit. Wie berichtet ist die Nockhergasse seit Juli für den Verkehr komplett gesperrt. Die Stadtwerke hatten dort alle Versorgungsleitungen auf den neuesten Stand gebracht. Laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke sind die Arbeiten nicht gänzlich abgeschlossen. Nach Leonhardi muss die untere Nockhergasse erneut für etwa eine Woche gesperrt werden. Grund sind außerplanmäßige Arbeiten an der Erdgaseinbindung Ecke Fröhlich-/Nockhergasse sowie an der Wassereinbindung Ecke Maierbräugasteig/Nockhergasse. Anwohner werden gebeten, ihren Anwohnerausweis für das Auto bis zum Ende der Arbeiten sichtbar im Fahrzeug zu behalten.

Höchstwahrscheinlich nicht bis Leonhardi wird die öffentliche Toilette am Parkhaus an der Bockschützstraße wieder zugänglich sein. „Die beauftragte Firma hinkt hinterher“, sagt Falko Wiesenhütter, Geschäftsleiter der Stadt Bad Tölz, auf Anfrage. Die Stadt hat aber eine Übergangslösung parat: Es wird ein Toilettenwagen aufgestellt. Im Parkhaus selbst wird derzeit ein Technikraum errichtet. Bislang befand sich die Technik für Beleuchtung und Schranke laut Wiesenhütter im Nebengebäude.

Seit Juli wird der über 80 Jahre alte Kanal in der Bairawieser Straße saniert. Laut Wiesenhütter soll, sofern es das Wetter erlaubt, noch bis Ende des Jahres weitergearbeitet werden. Dann wird eine frostbedingte Pause eingelegt. In der Zeit ist die Straße befahrbar. Im Frühjahr wird die Baustelle fortgesetzt – je nach Wetter noch einmal für vier bis sechs Wochen.

