Erste Hilfe: „Falsch ist nur, nichts zu machen“

Bei einem Herzstillstand entscheiden Sekunden. Zwei Frauen handelten am Sonntag genau richtig, als ein E-Bike-Fahrer einen Herzinfarkt erlitt. Notarzt Dr. Tobias Reploh erklärt, worauf es bei Erster Hilfe ankommt – und dass jeder Leben retten kann.

Bad Tölz–Plötzlich brach der 65-Jährige zusammen. Er war mit einer Gruppe auf E-Bikes unterwegs ins Längental, als er einen Herzinfarkt erlitt. Zwei Frauen, die vor Ort waren, machten genau das Richtige: eine Herzdruckmassage. „Das ist das Wichtigste“, sagt Dr. Tobias Reploh. Er war als Leitender Notarzt vor Ort. „Durch den Druck wird erreicht, dass das Herz weiterpumpt“, erklärt Reploh. „Auf diese Weise findet eine Restzirkulation statt“ – überlebenswichtig.

Was kann man tun, wenn man eine scheinbar leblose Person auf dem Boden liegen sieht? „Als erstes auf jeden Fall ansprechen“, sagt Reploh. Ist die Person bewusstlos, sollte über die 112 ein Arzt angefordert werden. „Die Leitstelle wird dann die sogenannte Telefonreanimation durchführen“, sagt der Arzt. Diese gibt es seit etwa neun Jahren. Das Handy wird auf Lautsprecher gestellt und neben den Kopf des Bewusstlosen gelegt. „Am Telefon wird der Helfer angeleitet, was er tun muss.“ So war es auch am Sonntag. Die Helferinnen blieben am Telefon, bis der Notarzt eintraf. Dies kann je nach Situation und Ort des Geschehens auch länger dauern. „Der Patient hätte keine Chance, wenn nichts passiert“, sagt Reploh. „Diese sinkt pro Minute um sieben bis zehn Prozent.“

Lobende Worte findet der Arzt für die Ersthelferinnen. „Das war super, wie sie die Herzdruckmassage durchgeführt haben.“ So habe er die Möglichkeit gehabt, den 65-Jährigen zu reanimieren. Dieser wurde dann dem Rettungshubschrauber übergeben und ins Krankenhaus nach Garmisch geflogen.

Angst, das Falsche zu machen, müsse niemand haben, sagt Reploh. „Wenn jemand vielleicht aus Unsicherheit oder Ekelgefühl einen Patienten nicht beatmen möchte, ist das verständlich. Aber auf den Brustkorb zu drücken schafft jeder.“ Weitere Maßnahmen, die jeder umsetzen könne: den Notruf wählen oder andere Personen auf die Situation aufmerksam machen. „Falsch ist nur, nichts zu machen.“ Seine Erfahrungen seien durchweg positiv. „Ich habe den Eindruck, hier in der Region wird viel geholfen.“ Probleme wie andernorts mit Gaffern oder mit Teilnahmslosigkeit gebe es kaum.

Sollte man den Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig erneuern? Für einige Berufsgruppen sei es besonders wichtig, die Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen, so Reploh. „Auch wer gerade Kinder bekommen hat, sollte dies vielleicht zum Anlass nehmen, einen Kurs zu besuchen.“ Viele Betriebe würden vorbildliche Mitarbeiterschulungen anbieten. „Die Kurse des Roten Kreuzes sind sehr gut gemacht“, so Reploh. Dort lerne man anhand einer Puppe die Beatmung und Herzdruckmassage oder auch die Stabile Seitenlage. „Wer das Gefühl hat, er sollte seine Kenntnisse mal wieder auffrischen, sollte so einen Kurs besuchen.“

Wie es dem E-Bike-Fahrer aus dem Längental inzwischen geht, weiß Reploh nicht. Leider habe er auch nicht die Möglichkeit gehabt, nach dem Einsatz noch einmal mit den Ersthelferinnen zu sprechen. „Das ist schade. Denn sie haben es wirklich toll gemacht. Sie haben in diesem Moment dem Patienten das Leben gerettet.“

