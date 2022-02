Tölzer Obsthändler Obermayer ist gestorben: „Für seine Kunden war ihm das Beste nicht gut genug“

Von: Franziska Seliger

Franz Obermayer ist im Alter von 80 Jahren verstorben. © kn

Franz Obermayer, der in Bad Tölz viele Jahre ein Obst- und Gemüsegeschäft betrieb, ist mit 80 Jahren gestorben.

Bad Tölz – „Leben und Leben lassen.“ Das war das Lebensmotto von Franz Obermayer. Über viele Jahre betrieb er in der Tölzer Nockhergasse ein Obst- und Gemüsegeschäft, in dem nicht nur viele Menschen aus dem Isarwinkel, sondern auch die eine oder andere Berühmtheit gerne einkauften. Nun ist der gebürtige Tölzer, der in seiner Jugend eine Zeit lang beim EC Bad Tölz als Verteidiger spielte, im Alter von 80 Jahren verstorben.

1942 in der Kurstadt geboren, übernahm Franz Obermayer schon in jungen Jahren in zweiter Generation das Obst- und Gemüsegeschäft „Früchte aus aller Welt“. „Für seine Kunden war ihm das Beste nicht gut genug“, erinnert sich sein Sohn Franz Obermayer jun.. Deshalb sei sein Vater bis zu fünfmal in der Woche in die Münchner Großmarkthalle gefahren. „Und das immer um drei Uhr morgens, damit er volle Auswahl hatte.“ Zurück aus der Landeshauptstadt habe sein Vater dann bis abends in seinem Laden weitergearbeitet.

Sein Geschäft habe das Leben seines Vaters wesentlich geprägt, dort hinein habe er all seine Energie gesteckt. Ohne einen einzigen Fehltag sei er Tag für Tag nach München zum Einkaufen gefahren. „Die Kunden dankten es ihm und standen in der Nockhergasse Schlange, um die ‘Früchte aus aller Welt‘ zu kaufen“, so der Sohn. Stets habe der „Gmiasler“ einen lustigen Spruch auf der Lippe gehabt und stets für gute Stimmung im Laden gesorgt. Sogar berühmte Persönlichkeiten zählten zu Obermayers Stammkunden; beispielsweise der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker.

Tatkräftige Unterstützung im Geschäft bekam Obermayer all die Jahre von seiner Frau Heidrun. Das Paar bekam drei Kinder. „Er hat sich immer Zeit für uns genommen, auch wenn er totmüde von der vielen Arbeit war.“ Darin sind sich seine Kinder einig. „Die Familie war ihm das Allerwichtigste.“

1994 verkaufte Franz Obermayer sein Obst- und Gemüsegeschäft. Ab da blieb mehr Zeit für seine geliebte Märklin-Eisenbahn, die er im heimischen Keller aufgebaut hatte – ein Hobby, von dem vor allem seine fünf Enkelkinder profitierte. Sie hätten es genossen, den Loks und Zügen auf ihrer Fahrt durch Gebirgslandschaften zuzusehen und dabei ihren geliebten Opa ganz für sich alleine zu haben, sagt Sohn Franz. Toleranz und Güte habe sein Vater im Alltag und im Miteinander gelebt. „Er war immer für andere da und hat sich selbst dabei nie wichtig genommen.“ Diesen Satz, so der Sohn, höre er nach dem Tod des leidenschaftlichen Hobbygärtners von vielen, die ihn kannten.

