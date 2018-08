Tölzer öffnet Autotür, Frau fährt hinein und stürzt

Ein Unfall-Klassiker, der leider immer wieder vorkommt, ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr gegenüber der Tölzer Postfiliale an der Hindenburgstraße:

Bad Tölz – Eine 64-jährige Lenggrieserin war laut Polizeibericht mit ihrem Fahrrad abwärts Richtung Norden unterwegs. Doch ein 32-jähriger Tölzer übersah die Frau. Als Mitfahrer eines parkenden Toyotas öffnete er die Hintertüre, in die die Lenggrieserin anschließend hineinfuhr.

Die Radlerin stürzte und wurde nach Angaben der Beamten leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen am linken Bein sowie an der Hüfte und wurde von ihrem Ehemann in die Tölzer Stadtklinik verbracht. Auto und Rad wurden geringfügig beschädigt. gma

