Tölzer Ordensmann kehrt heim: Pater Leopold Scheifele feiert Goldenes Priesterjubiläum

Goldenes Priesterjubiläum feierte Pater Leopold Scheifele. Seit 25 Jahren ist er in Litauen tätig. Zurzeit aber befindet er sich auf Heimaturlaub in Bad Tölz.

Bad Tölz – Jede seiner vielen Stationen als Ordenspriester hat er als „intensiv und schön“ empfunden. Alle sind „unvergessen und immer noch in mir lebendig“. Jetzt ist Pater Leopold Scheifele auf Heimaturlaub in Bad Tölz, wo er vor 50 Jahren Primiz gefeiert hat – mit 6000 Gläubigen im damaligen Tölzer Eisstadion.

Sein Goldenes Priesterjubiläum hat der Franziskaner-Pater bereits im Juli ganz bescheiden in Litauen gefeiert, wo er seit mittlerweile 25 Jahren tätig ist. Das Land im Baltikum ist ihm ans Herz gewachsen. Es wurde von den Franziskanern missioniert „Glaube und Frömmigkeit in Litauen sind von Anfang an stark franziskanisch geprägt“, schreibt der Ordensmann in einem Brief seiner Litauenhilfe. Darin dankt er den vielen Freunden und Wohltätern, mit deren Hilfe die Bibliothek des Ordens zur „Akademie für Franziskanische Studien in Klaipeda“ erhoben wurde und damit in das Register der staatlich anerkannten gemeinnützigen Einrichtungen aufgenommen wurde.

Nun hat sich Pater Scheifele zum Ziel gesetzt, die „franziskanische Geistigkeit bei den Ordensmitgliedern zu vertiefen und in der Gesellschaft Litauens zu verbreiten“. Ein besonders Augenmerk sei dabei auf die Schicht der Gebildeten gerichtet, „die als Multiplikatoren wirken werden“. Immerhin gehören in Litauen 50 000 Menschen dem franziskanischen Dritten Orden an – bei lediglich zwei Millionen Einwohnern.

Auf die Litauenhilfe sowie auf die weiteren, spannenden Lebensstationen von Pater Leopold Scheifele wird dessen Bruder, Pater Claus Scheifele, an diesem Sonntag eingehen. Auch er gehört dem Franziskanerorden an. Beim Gottesdienst in der Tölzer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt hält er die Festpredigt. Beim Festgottesdienst zum Goldenen Priesterjubiläum vor zwei Monaten in Litauen musste Pater Leopold noch selbst die Predigt halten, „da der bestellte Priester ausgefallen war“. Pater Leopold Scheifele besitzt noch ein Bild von seiner Primiz in Bad Tölz. Er schreibt, er würde sich sehr freuen, „wenn sich sein Primizbräutlein von damals jetzt bei ihm melden wollte“.