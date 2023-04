Tölzer Ostermarkt: Händler ziehen positive Zwischenbilanz

„Es ist ein Markt der Begegnung“, findet Gudrun Döbereiner. © anf

Das Wetter war gerade an den ersten Tagen durchwachsen, doch die Zwischenbilanz der Händler auf dem Tölzer Ostermarkt fällt positiv aus.

Bad Tölz - Heidi Kaiser verkauft an ihrem Stand Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln. „Der Palmsonntag lief sehr gut. Wir sind wirklich positiv überrascht“, berichtet sie. Das gilt auch für Maria Riesch vom Stand „Verkorkst“. „Palmsonntag war sehr viel los“, bestätigt sie. An diesem Tag hatten zudem viele Geschäfte geöffnet. Anfang der Woche ließ der Andrang dann etwas nach, „aber wir sind zufrieden.“ Viele würden über den Markt schlendern und ihre Arbeiten anschauen, auch zahlreiche Urlauber seien darunter. Seit 2019 sind sie und ihr Mann Andi bei den Oster- und Weihnachtsmärkten mit dabei.

„Die Kunden sind glücklich. Es macht Spaß“

Sonja und Peter Mückl aus Regensburg verkaufen selbstgemachte Keramikkunst. Auch bei ihnen gingen die Geschäfte bislang recht gut. Was die nächsten Tage noch bringen, da müsse sie sich überraschen lassen, da nicht jeder Tag gleich sei. „Nach Corona muss man aber zufrieden sein und sich freuen, dass überhaupt wieder was geht“, sagt Sonja Mückl.

Seit zehn Jahren ist Robert Hatzl bereits auf dem Oster- und Christkindlmarkt in Tölz dabei. Er verkauft Naturprodukte wie Duftsäckchen oder Kräuterkissen. Auch er ist begeistert vom Ansturm am Sonntag. „Der Montag war dann allerdings ganz schlecht, dafür lief es am Dienstag sehr gut“, berichtet Hatzl. Am Stand von Dorothee Lotsch gibt es selbstgemachten Schmuck und Mützen. „Ich bin sehr zufrieden und auch die Kunden sind glücklich. Es macht Spaß.“

Leute genießen den Bummel über den Markt

Schon seit Jahren dabei ist Gudrun Döbereiner. An ihrem Stand „Arche Noah“ verkauft sie unter anderem Holzspielzeug. Auch sie sei zufrieden. „Ich finde es wichtig, dass die Leute einen entspannten Marktbummel machen können. Es ist nicht nur ein Kaufmarkt, sondern auch ein Schaumarkt.“ Die Leute würden das Bummeln genießen und seien gut gelaunt. „Es ist ein Markt der Begegnung“, sagt Döbereiner. Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Also bei schönem Wetter.“ Man müsse im April auch mit Regen und Kälte rechnen, das Wetter hätte ihre Laune jedoch nicht verdorben.

Der Ostermarkt ist noch bis einschließlich Ostermontag, 10. April, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Einzige Ausnahme: Am Karfreitag bleibt der Markt geschlossen. (anf)