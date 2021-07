Tölzer Parfümerie: Erfolgsgeschichte über 165 Jahre und fünf Generationen

Ehrenurkunde der IHK

Von Andreas Steppan schließen

Das Jubiläum war vielleicht kein ganz rundes, dafür aber umso ungewöhnlicher: Das 165-jährige Bestehen der Tölzer Firma Wiedemann war dem Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, Manfred Gößl, am Montag einen Besuch am Stammsitz an der Marktstraße wert.

Bad Tölz - Manfred Gößl überreichte zum 165. Geburtstag der Parfümerie eine Ehrenurkunde. Auch Landrat Josef Niedermaier und Bürgermeister Ingo Mehner gratulierten.

Mittlerweile hat die Kette 23 Filialen und 175 Mitarbeiter

Für den Inhaber und langjährigen Firmenchef Peter Wiedemann war nicht nur der Betriebsgeburtstag ein Grund zum Feiern. „Wir sind froh und stolz, dass im April die fünfte Generation die Geschäftsführung übernommen hat.“ Christian Wiedemann (37) steht nun an der Spitze der Parfümeriekette mit mittlerweile 23 Filialen im südlichen Oberbayern und insgesamt 175 Mitarbeitern. Mit dem Konzept, „auf den Menschen und nicht auf den Preis abzuzielen“, befinde man sich auf dem richtigen Weg, sagte er.

Gerade im Einzelhandel sei es schon etwas Besonderes, wenn ein Betrieb überhaupt von einer Generation an die nächste übergeben werde, hob Gößl hervor. Dass ein Betrieb 165 Jahre in Familienhand geführt werde, sei „herausragend und im Einzelhandel absolut selten“.

Peter Wiedemann verstand sich schon immer als Kämpfer für den stationären Einzelhandel

Mehner betonte: „Als gewachsener Familienbetrieb in der Stadt seine Position zu behaupten, ist das eine – aber eine Struktur durch halb Oberbayern aufzubauen und es mit allen Großen der Branche aufzunehmen, ist noch mal etwas Besonderes.“

Niedermaier hob hervor, dass sich Peter Wiedemann stets als Kämpfer für den stationären Einzelhandel verstanden habe und damit einen wichtigen Beitrag zum „sozialen Leben, das sich in der Innenstadt abspielt“, leiste. Peter Wiedemann bestätigte, dass der Online-Handel nur einen kleinen Teil des Firmengeschäfts ausmache.

Gegründet wurde die Parfümerie einst als Seifenfabrik

Gegründet wurde die Firma Wiedemann 1856 als Seifenfabrik, vermarktete die eigenen Produkte einst unter dem Namen „Isarperle“. Dass die Firma über mehr als eineinhalb Jahrhunderte hinweg Weltkriege und Wirtschaftskrisen überstanden habe, hat laut Peter Wiedemann Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern zuletzt in der Corona-Krise die Sicherheit vermittelt: „Wir werden auch das überstehen.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.