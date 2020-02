Tölzer Polizei ertappt junge Sprayer auf frischer Tat

Auf frischer Tat ertappt wurden am Donnerstagnachmittag junge Graffitisprayer von der Tölzer Polizei.

Bad Tölz – Gegen 16 Uhr hatte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Tölz von der Bockschützstraße aus fünf Jugendliche beobachtet, wie sie am gegenüberliegenden Isarufer am Pfeiler der B472-Brücke herumstanden „und augenscheinlich Sprühbewegungen machten“, so der Pressebericht.

Junge Sprayer hatten noch Farbe an den Händen

Die Gruppe wurde dann auf Höhe des Sportplatzes an der Kohlstattstraße am Isarufer aufgegriffen. Aufgrund der Beweislage (Farbe an den Händen, Spraydosen am Tatort) gaben vier der Jugendlichen – ein 19-jähriger Tölzer, ein 14-jähriger Lenggrieser, eine 13-jährige Greilingerin und ein 13-jähriger Greilinger – sofort zu, das Mauerwerk der Brücke am Isarufer besprüht zu haben. Der fünfte Jugendliche, ein 14-jähriger Reichersbeurer, hatte nur zugeschaut.

Sachschaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro

Der 19-Jährige wurde nach Aufnahme der Personalien vor Ort entlassen, die übrigen Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sachschaden: rund 1500 Euro.

Lesen Sie auch:

Graffiti: 23-Jähriger gesteht zahlreiche Taten in Bad Tölz

Vorfall in Bad Tölz: Hund beißt Boxer und wirft Frau um

Unfassbare Tat: Von hinten angeschossen: Kater Klausi überlebt schwer verletzt