Tölzer Polizei nimmt rumänische Betrügerbande fest

Die Tölzer Polizei hat drei rumänische Staatsangehörige vorläufig festgenommen. Gegen alle Tatverdächtigen erließ der zuständige Ermittlungsrichte Haftbefehle wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls beziehungsweise -betrugs.

Am Freitag wurden der Tölzer Inspektion gegen 12.55 Uhr mehrere bettelnde Personen im Bereich eines Supermarkts im Moraltpark gemeldet. „Die jungen Männer bettelten in extrem aufdringlicher und aggressiver Form vorwiegend bei älteren Personen und gaben sich als angeblich taubstumm aus“, so die Polizei. Zudem erklärten sie, sie würden für einen Verein zur Unterstützung von Gehörlosen sammeln. Kurz vorher hatte ein 80-jähriger Mann bereits Anzeige erstattet, da ihm 200 Euro fehlten, nachdem er vor einem Supermarkt in Bad Heilbrunn von dieser Personengruppe angebettelt worden war.

Bei der Durchsuchung stellen die Beamten Bargeld und andere Beweise sicher

Die Beamten stießen im Moraltpark zunächst auf einen 19-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Wenig später trafen sie die beiden 17- und 20-jährigen Tatverdächtigen im Bereich einer Tankstelle und nahmen sie ebenfalls fest. Bei der Durchsuchung der Personen und des mitgeführten Fahrzeugs wurden diverse Beweismittel sowie Bargeld sichergestellt.

Tatverdächtige sitzen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten

Aufgrund der Tatumstände übernahm das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo Weilheim die weiteren Ermittlungen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II stellte Haftanträge gegen die drei Rumänen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen alle drei dringend Tatverdächtigen. Die mutmaßlichen Bandendiebe beziehungsweise -betrüger wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Kriminalpolizei bittet weitere Geschädigte, sich zu melden

Die Kripo Weilheim sucht nun nach weiteren Geschädigten und fragt: Wer ist im Bereich der besagten Supermärkte in Bad Tölz, Bad Heilbrunn oder auch anderswo Opfer von den mutmaßlichen Betrügern geworden oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 0881/64 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

