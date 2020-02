Tölzer Polizei verfolgt hellblaues Einhorn

Polizeimeldungen in Faschingszeiten sind manchmal skurril. Dieses Mal geht es um Sachbeschädigung. Der Täter: ein hellblaues Einhorn.

Bad Tölz - So etwas hat auch die Polizei vermutlich nicht alle Tage: Einer Streife der Tölzer Polizei fiel am Freitag gegen 0.40 Uhr in der Bahnhofstraße ein hellblaues Einhorn auf, das mit einem länglichen Brett herumhantierte.

Einhorn versucht zu flüchten - aber die Polizei fängt es ein

Als sich der Streifenwagen näherte, nahm das Einhorn die Hufe in die Hand und versuchte zu fliehen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten aber, den Flüchtenden einzufangen.

In dem hellblauen Einhorn-Kostüm steckte ein 17-jähriger Mann aus Bad Tölz, der gerade von einem Faschingsball aus Tegernsee zurückgekommen war.

Sein strafbares Verhalten war dem Einhorn nicht bewusst

Der 17-Jährige gab an, dass das Brett, mit dem er herumhantiert hatte, aus einer Bank an der Bushaltestelle an der Ecke Bahnhofstraße/Osterleite stammte. Der junge Mann gab an, dass das Brett bereits locker gewesen war und er es nur aus Blödsinn mitgenommen hatte. Das strafbare Verhalten sei ihm überhaupt nicht bewusst gewesen, heißt es im Pressebericht der Tölzer Polizei.

Der entstandene Sachschaden an der Bank beläuft sich auf zirka 35 Euro.

