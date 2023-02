Tölzer Realschul-Turnhalle wohl bis November zu

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wasserschaden in der Turnhalle: Die Sportstätte der Realschule ist derzeit nicht nutzbar. © Baldauf · Prill · Lutz | Architekten | PartGmbB

Schlechte Nachrichten für die Tölzer Realschule: Die Sanierung der wegen eines Wasserschadens gesperrten Turnhalle wird voraussichtlich bis nach den Herbstferien dauern. Einen Sachstandsbericht gab es am Montag im Kreis-Bauausschuss.

Bad Tölz – Eigentlich hätte alles ganz geschmeidig laufen können. Denn die Arbeiten am Lehrschwimmbecken in der Realschule laufen gut und liegen im Zeitplan. „Aber dann ist man leider auf einen massiven Wasserschaden in der Turnhalle gestoßen“, sagte Vize-Landrat Thomas Holz, der die Sitzung des Kreis-Bauausschusses am Montagnachmittag leitete. In der Folge habe man Schimmelbildung entdeckt. „Die Halle wurde sofort gesperrt, und es wurde geschaut, wo das Wasser herkommt“, sagte Holz.

Seit Dezember kann die Halle nun nicht mehr genutzt werden (wir berichteten) – und dabei wird es vorerst auch bleiben. Architekt Thomas Baldauf machte wenig Hoffnung, dass die Sanierungsarbeiten vor dem Ende der Herbstferien abgeschlossen sein werden.

Feuchtigkeit hat bereits zu Schimmelbildung geführt

Im Komplex, der Real- und Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule beherbergt, laufen seit Längerem Sanierungsarbeiten. Derzeit wird das Lehrschwimmbecken umfangreich erneuert. Auch am Lichtgraben der Turnhalle standen Arbeiten an. Wie im gesamten Zwischenbau der Schulen gab es auch dort einen Chlorid-Eintrag, der den Beton und vor allem die darin enthaltenen Eisenteile nachhaltig schädigte. Das Chlorid stammt aus dem Streusalz, das unter anderem dafür eingesetzt wird, den Pausenhof im Winter eisfrei zu halten. Durch die Terrassenbauweise der Schule verteilten sich das Chlorid und damit auch die Schäden über den gesamten Zwischenbau und eben auch den Lichtgraben.

„Bei der Turnhalle selbst wollten wir eigentlich nur eine Betonsanierung an einem Binder durchführen“, sagte Baldauf. Dann aber stieß man auf den Wasserschaden. „In einem Putzraum stand sogar ein bisschen Wasser“, sagte Baldauf. Die Ursache war klein: Beim Gießen von Beton werden die Schalungen mit sogenannten Spannschlössern verbunden. Die kleinen Löcher, die später zurückbleiben, müssen verschlossen werden. Eigentlich. Denn: „Eines war undicht. Hier ist das Wasser eingedrungen“, sagte Baldauf. „Diese Problematik muss schon länger bestehen.“ Aber auch durch einen Riss drang Hangwasser ein.

Diese Dinge kann man lösen. Das Problem aber ist, dass die Feuchtigkeit unter dem Hallenboden bereits zu Schimmelbildung geführt hat. „Das heißt, wir müssen den Boden komplett rausnehmen und einen neuen verlegen“, sagte Baldauf. Auch die anderen Bereiche wurden vorsichtshalber untersucht. „In den Prallwänden haben wir nichts gefunden und auch in der Decke nicht.“ Es werde aber alles noch einmal beprobt. Vorsichtshalber wird auch gleich nach PCB oder Asbest gesucht, „wenn wir eh schon an den Bereich ranmüssen“.

Bauarbeiten können erst Anfang Juni starten

Die Schulen seien von der Sperrung natürlich „so semibegeistert gewesen. Die Halle ist zwingend notwendig“, sagte der Architekt. „Jedem wäre es lieb, wenn wir sie so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen könnten.“ Allerdings dauert es eben doch seine Zeit. Bis zur nächsten Bauausschusssitzung Ende März soll eine Kostenberechnung vorliegen. Vize-Landrat Holz sprach in der Sitzung am Montag von „mehreren 100 000 Euro“. Sobald die Planung steht, erfolgt die Ausschreibung. „Es wird Anfang Juni werden, bis wir loslegen können“, sagte Baldauf. Ob in den Sommerferien gearbeitet werden kann, ist fraglich, „weil es immer sehr schwierig ist, da Firmen zu bekommen“. Nach den Herbstferien – sprich Anfang November – soll Sport dort aber wieder möglich sein.

Alois Bauer (FW) haderte mit der langen Zeit. Ob man die vom Schimmel befallenen Stellen unter dem Boden nicht provisorisch abdichten und so die Halle zumindest bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten nutzbar machen könnte, fragte er. Hauptamtsleiter René Beysel erteilte dem eine Absage. „Im Sporthallenbereich ist das schwierig.“ Einmal gebe es Öffnungen im Boden, in denen Geräte verankert werden, zum anderen schwinge der Boden und verteile so die Schimmelsporen. „Das kann man nicht abdichten.“

