Tölzer Realschule spendet an Frühförderung und „Leser helfen helfen“

Das ist mehr als großzügig und hilft: Die Tölzer Realschule spendet insgesamt 5000 Euro aus den Basarerlösen an zwei Organisationen.

Bad Tölz - Reichen Spendensegen hat die Tölzer Realschule jetzt verteilt. Heuer war eine besonders große Summe aufgelaufen, da man die Erlöse aus den Weihnachtsbasaren des Vorjahres und von 2018 zusammen ausschüttete. Für den guten Zweck hatten die Schüler dort Selbstgebasteltes und zum Beispiel Würstl verkauft. Schulleiterin Barbara Lottner war es besonders wichtig, dass Projekte innerhalb des Landkreises unterstützt werden.

So gingen jeweils 2500 Euro an die von der Klinik Hochried getragene Frühförderstätte in Bad Tölz und die Aktion „Leser helfen helfen“ von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur. Die Frühförderung betreut Kinder im Alter zwischen der Geburt und der Einschulung, die behindert sind oder Entwicklungsverzögerungen beziehungsweise Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Wie Leiterin Anja Rohde berichtete, soll das Geld in die Anschaffung eines „Bohnenbads“ fließen, einer großen Kiste, in die sich die Kinder hineinsetzen und den ganzen Körper von Bohnen umschließen lassen können. „Das hilft Kindern mit einer Wahrnehmungsproblematik, sich zu spüren, und sie haben darin eine gewisse körperliche Stabilität.“

Mit „Leser helfen helfen“ unterstützt die Heimatzeitung Menschen im Landkreis, die unverschuldet in Not geraten sind.