Tölzer Rosentage gehen in die 21. Runde

Von: Elena Royer

Freuen sich auf die Rosentage: (v. li.) Dagmar Wieser vom Veranstaktungsteam, Susanne Frey-Allgaier (stellvertretende Kurdirektorin) und Organisatorin Michaela Dorfmeister. © arp

Nach zwei Jahren Coronazwangspause: Am Pfingstwochenende locken die 21. Tölzer Rosentage wieder Besucher in die Kurstadt.

Bad Tölz – Vier Tage lang dreht sich am langen Pfingstwochenende von Freitag, 3., bis Montag, 6. Juni, in den historischen Gärten am ehemaligen Franziskanerkloster alles um die „Königin der Blumen“. Nach zwei Jahren Coronapause finden die Tölzer Rosentage heuer wieder statt. Die Vorfreude bei Veranstalterin Michaela Dorfmeister und ihrem Team ist groß, wie sie beim Pressegespräch am Freitag berichtete.

Rosenduft liegt in der Luft

„Unser Angebot ist bunter, als ich es nach der langen Pause zu hoffen gewagt habe“, freut sich Dorfmeister. „Es ist eine gute Mischung. Wir haben etwa 40 Prozent neue und 60 Prozent alte Aussteller.“ Dazu zählen neben Floristen und Gärtnereien Keramiker, Holzkünstler oder Maler. Auch Anbieter von Schmuck, Gartendeko oder Whirlpools sind vertreten. Sogar Vierbeiner dürfen sich freuen: Für Hunde gibt es Kauartikel und Halsbänder. Wie schon in den Jahren zuvor kann man Vorträgen zu vielfältigen Themen rund um Garten, Natur und Leben lauschen. Beispielsweise gibt es ein Rosenseminar zum Thema „Blüten statt Läuse zählen“ oder den Vortrag „Wenn Angst und Panik wuchern wie Unkraut – Was tun?“.

Rosentaufe am Pfingstmontag

Ein Highlight ist die Rosentaufe am Pfingstsonntag, die Schauspielerin Michaela May vornimmt. „Dafür wurde uns vom Rosenhof Schultheis, der ältesten deutschen Rosenschule, die Taufrose zur Verfügung gestellt“, so Dorfmeister. „Der Rosenhof ist seit den ersten Rosentagen bei uns vertreten.“ Michaela May wird zudem aus ihrer kürzlich erschienenen Autobiografie „Hinter dem Lächeln“ vorlesen. Unter den verschiedenen musikalischen Darbietungen ist heuer eine „absolute Premiere“ dabei, wie Dorfmeister verkündet. „Zur Eröffnung wird der Tölzer Schützenmarsch auf einer Drehorgel gespielt.“

Neben Genuss für Auge und Ohr kommen auch Feinschmecker nicht zu kurz. „In jedem der drei Parks gibt es Gastronomie“, erklärt Dorfmeister und nennt ein paar Beispiele. „Steckerlfisch, Pizza, Fingerfood, Waffeln.“ Ihr Geheimtipp ist die Nussrösterei Sponner. „Die rösten ihre Nüsse im Kupferkessel mit Rosenöl.“ Unterstützt werden die Rosentage vom Referat für Tourismus und Kultur.

Die 21. Tölzer Rosentage

finden vom 3. bis 6. Juni in den alten Klostergärten am Max-Höfler-Platz statt. An allen Tagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Einlass bis 17 Uhr. Tickets gibt es für 7, ermäßigt 6 Euro. Eine Dauerkarte kostet 15 Euro. Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Infos auf rosentage.de.

