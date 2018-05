Tölzer Rosentage: Von der Blume bis zur Sumpfschnecke

Rosige Zeiten am Pfingstwochenende: Bei den 19. Tölzer Rosentagen war jedoch nicht nur die Königin der Blumen in einer riesigen Sorten-Auswahl vertreten. Es gab zahlreiche botanische Schätze und ein vielseitiges Spektrum an Dingen zu entdecken, die auch ohne Garten Freude bereiten.

Bad Tölz – Das Wetter meinte es trotz immer wieder durchziehender dunkler Wolken und gelegentlichen Güssen überwiegend gut mit den Tölzer Rosentagen. Für Aussteller und Besucher in den drei Gärten am früheren Franziskaner-Kloster war das gleichermaßen vorteilhaft. Obwohl Pfingsten als „bewegliches Kirchenfest“ heuer relativ früh im Kalender stand und die Eisheiligen gerade erst vorbei sind, zeigte sich die Blumenwelt in ihrem Wachstum bereits gut entwickelt und teils mit üppigen Blütenständen. Reiche Auswahl war ebenso zu finden bei Salat- und Gemüsepflanzen sowie Kräutern, die wieder vermehrt Beachtung finden.

Eine gewisse Wertschätzung genießen bei der Gärtnerei Rottenegger aus Schwabmünchen auch Teichmuscheln und Sumpfschnecken, die sich in Gartenteichen als Wasserfilter beziehungsweise als Algenvernichter betätigen. Erstaunt blieb eine Gästegruppe aus München im Klostergarten vor den Bottichen stehen, in denen die biologischen Nützlinge zur Verkaufsausstellung nach Tölz verfrachtet worden waren. Während manche Besucher so wie die Münchner bummelnd entlang der Verkaufsstände die große Bandbreite des Sortiments begutachteten, steuerten andere wiederum zielstrebig bestimmte Anbieter an: Um sich etwa Rat für die Bekämpfung von Blattläusen oder Mehltau zu holen oder – ganz anderes Thema – Anregungen fürs Vorhaben „Plastikfrei leben“ zu sammeln. Die Gespräche mit den Leuten seien interessant, resümierten Franziska Rank und ihre Kolleginnen vom Standpersonal der noch jungen Umweltschutz-Gruppierung: „Wir haben Gleichgesinnte kennengelernt, die selbst schon etwas unternehmen in dieser Richtung.“

Rege Aufmerksamkeit fand Feng-Shui-Beraterin Elisabeth Vogel, die erstmals teilnahm und unter anderem spezielle Anwendungsmöglichkeiten der chinesischen Harmonielehre speziell im Umfeld von kranken oder dementen Menschen vorstellte. Abnehmer fanden aber ebenso die Lavasteine, die Bernd Richter bepflanzt und dazu noch mit einer Äthanol-Feuerstelle ausstattet. „Das wäre schon ein besonderer Blickfang für unseren Garten“, stellten Herbert und Karola Neumann bei ihrem Rundgang fest.

Wie schon seit vielen Jahren gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Live-Musik. Nostalgie im Gepäck hatte das Drehorgelduo „Kleine Freiheit Niederbayern“, während „Manuel Hafner & Nadjas Cello“ mit Liedern im Austro-Pop-Stil aufwarteten – frech, schräg und immer vom Publikum begeistert beklatscht.

Rundum zufrieden mit dem viertägigen Verlauf war Organisatorin Michaela Dorfmeister. Nachdem es bei den Aufbauarbeiten geregnet hatte, waren viele Rasenteppiche und Rindenmulch aufgelegt worden. „Unsere Mitarbeiter haben tolle Arbeit geleistet.“ Letztlich seien die Bedingungen aber bis auf ein paar kürzere Unterbrechungen mit Nass von oben bestens gewesen. Dass die Parkplatzsituation ungünstig sei und nicht allen der stündlich fahrende Zubringerbus behage, sei ein kaum lösbares Problem. „Trotzdem hoffen wir insgesamt, dass wir wieder eine feine Ausstellung mit zufriedenen Anbietern und zufriedenen Besuchern auf die Beine stellen konnten. Dabei müssen wir nicht jedes Jahr einen neuen Rekord aufstellen.“ Rosi Bauer