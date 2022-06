Tölzer Schandfleck: Neue Pläne für Bruckfeld-Areal

Vier Häuser mit 24 Wohneinheiten sind auf dem Bruckfeld-Areal beantragt. Damit würden auch die zwei Bauruinen (Bildmitte) und die Wiesen verschwinden. Ob wirklich gebaut wird, ist allerdings fraglich. © CS

Für die zunehmend mehr verfallenden Ruinen auf dem Tölzer Bruckfeld-Areal gibt es neue Pläne. Der Tölzer Bauausschuss hat nun vier Wohnhäuser genehmigt.

Bad Tölz – Manchmal lohnt es sich, zurückzuschauen. Im August 2000 zog der Hotelier des „Bellaria“ im Tölzer Badeteil, Helmut Steininger, seinen Antrag zurück, auf dem benachbarten Bruckfeld-Grundstück ein stattliches Hotel zu errichten. Gründe: Die Tölzer Bauverwaltung hatte einen dritten Stock sowie den gläsernen Mittelbau zum „Bellaria“ hinüber abgelehnt. Auch die Verfahrensdauer schreckte Steininger und seinen Investor.

22 Jahre später hat der Tölzer Bauausschuss wieder über Anträge für das Bruckfeld-Areal beraten. Darauf stehen seit vielen Jahren zwei leer stehende Bauruinen, die als Schandfleck gelten. Ein Hotelprojekt der Münchner Besitzer zusammen mit Nachbarn war gescheitert. Nachdem auch ein Wohnbauprojekt abgelehnt wurde, hatten sich die Besitzer nicht mehr um die Flächen gekümmert.

Ob wirklich gebaut wird, ist noch unklar

Die Stadt, die erst in jüngerer Zeit den touristischen Wert der Fläche erkannte und per Bebauungsplan durchsetzen wollte, musste sich einer Normenkontrollklage der Münchner Bruckfeld-Besitzer stellen – und unterlag im Mai 2019 vor dem Verwaltungsgerichtshof. Man habe viel daraus gelernt, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger nun und verwies im Ausschuss auf die jüngsten juristischen Erfolge der Stadt. Auch habe man die „nicht optimale“ Rechtsberatung gewechselt.

Nach der Niederlage waren die Vorbescheidsanträge für mehrere Wohnhäuser, so Fürstberger, automatisch vom Landratsamt zu genehmigen. Diese Genehmigung drohte nun zu verfallen. Deshalb die Bauanträge. Er sei aber nicht sicher, ob wirklich gebaut werde, meinte Fürstberger. „Eine konkrete Bauabsicht ist uns gegenüber nicht artikuliert worden.“

Was ist geplant? Es gibt zwei Flächen. Einmal das Areal der früheren Gaststätte mit Nebenhaus. Beide Gebäude sind verfallen. Sie sollen abgerissen und an ihrer Stelle drei Häuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten errichtet werden. Auf der benachbarten freien Wiese, die ebenfalls den Münchnern gehört, soll ein Haus mit sechs Einheiten entstehen, wie Stadtbaumeister Florian Ernst vortrug.

Es sollen keine Zweitwohnungen entstehen

Wichtig: Die Stadt gibt keine Zustimmung zur Teilung des Wohnungseigentums. Dies ist in Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion und laut Satzung möglich. Das Grundstück kann also geteilt werden, nicht aber das Wohnungseigentum im Haus. Damit soll, so die Antwort auf eine Frage Anton Mayers (CSU), Zweitwohnungen vorgebeugt werden. Möglich sind eigentlich nur Mietwohnungen.

In der Diskussion wurden vergebene touristische Chancen für das schön gelegene Areal gegenüber dem Kurhaus wortreich bedauert. Josef Steigenberger (CSU) fragte nach, ob durch abendliche Kurhaus-Aktivitäten nicht Lärmprobleme mit den künftigen Bewohnern entstünden. Ab 22 Uhr gelten in diesem Mischgebiet verschärfte Lärmwerte, antwortete Fürstberger. Man habe bereits gegenüber dem Kurhaus zahlreiche Wohnungen im früheren Sanatorium Hesslinger. Die Situation ändere sich also nicht.

Julia Dostthaler (CSU) wollte zudem wissen, ob die angesichts der Baumasse erforderlichen Kinderspielplätze nicht zu Lärmbeschwerden führten. Eher nicht, erwiderte Fürstberger. Es handle sich ja eher um Spielplätze für Kleinkinder. „Da haben wir keine Probleme.“

Die Bauanträge wurden ohne Gegenstimme befürwortet.

