Tölzer Schüler laufen für ein besseres Klima

Spendenübergabe: (v. li.) Schülersprecherin Rashid Mamo, Johannes Sigl von „Plant for the Planet“, Schülersprecherin Ghazl Sulaiman und Schulleiter Klaus Koch. © arp

Schüler und Lehrer der Tölzer Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule überreichen den Erlös ihres Spendenlaufs an „Plant for the Planet“.

Bad Tölz – 2589 Euro haben die Schülersprecher der Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule dieser Tage an Johannes Sigl von der Stiftung „Plant for the Planet“ überreicht. Das Geld hatten die 130 Schülerinnen und Schüler sowie und ihre Lehrkräfte bei einem Spendenlauf im Mai vergangenen Jahres „erlaufen“. „Nachhaltigkeit und Umwelt sind ein wichtiges Thema an der Schule“, erklärt Klaus Koch, Direktor des Förderzentrums, das als Umweltschule ausgezeichnet ist. Tanja Waldherr, Leiterin des Umweltteams an der Schule, hatte die Aktion mit ihrer Gruppe organisiert. Wichtig sei ihnen gewesen, dass das Geld an eine Stiftung geht, die Angebote für Kinder und Jugendliche hat. Dabei stießen sie auf „Plant for the Planet“.

2589 Euro bei Spendenlauf gesammelt

Johannes Sigl ist 14 Jahre alt und schon seit dreieinhalb Jahren als Botschafter für Klimagerechtigkeit für die Stiftung tätig. Bei der Spendenübergabe brachte er den Schülern das Thema Klimawandel näher. Laut der Internetseite der Stiftung haben sich bereits 95 898 Kinder und Jugendliche auf 1752 Akademien in 75 Ländern gegenseitig zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. Sie kämpfen für die Zukunft, indem sie Bäume pflanzen, Vorträge halten, demonstrieren und vieles mehr. Unter plant-for-the-planet.org kann jeder Bäume spenden und die Stiftung unterstützen. (Anna Lena Forster)

