Tölzer Schützenstraße: Ärger um Eigentumswohnungen landet vor Gericht

Es wird weiter gearbeitet, der Verkauf der Wohnungen an der Tölzer Schützenstraße ist aber inzwischen vorerst eingestellt. Der Bauträger hat inzwischen das Verwaltungsgericht München angerufen. Grundbuchamt und Landratsamt geben Versäumnis zu Was ist mit denen, die gutgläubig gekauft haben? © cs

Die Stadt wollte an dieser Stelle immer nur Mietwohnungen, der Investor verkaufte sie aber als Eigentumswohnungen. Der Streit um zwei Häuser an der Tölzer Schützenstraße landet jetzt vor Gericht.

Bad Tölz – Neulich ein Anruf im Tölzer Kurier: Ein Kaufinteressent für eine Wohnung an der Tölzer Schützenstraße erkundigt sich nach dem Stand der Dinge. Immerhin ist es schon wieder fast zwei Monate her, dass die Posse rund um den Verkauf von 25 Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern bekannt wurde. Eigentlich dürften dort nämlich nur Mietwohnungen angeboten werden. Letztere benötigt die Stadt dringend, teure Eigentumswohnungen für betuchte Senioren hingegen nicht.

Investor fühlt sich nach wie vor im Recht

Und es gibt tatsächlich Neuigkeiten. Der Verkauf der Wohnungen ist trotz der nach wie vor im Internet kursierenden Werbung eingestellt. Allerdings seien, wie zu hören war, sechs bereits verbrieft. Für rund ein Dutzend bestehen Reservierungen. Der Investor (Swiss Life) sieht sich auf Anfrage des Tölzer Kurier auch im Recht. Martin Marsmann von der Abteilung Communication in Hamburg lässt wissen: „Aus unserer Sicht haben wir alle formalen Genehmigungswege sauber eingehalten – wir haben Vertrauen in die Verwaltung, dass wir das Projekt erfolgreich abschließen können.“ Schreibt’s und wechselt flugs in den Marketing-Modus: Das Projekt sei übrigens nachhaltig konzipiert, „wird in Holz-Hybrid-Bauweise umgesetzt“ und sei umweltfreundlich ans Fernwärmenetz angeschlossen.

Investor erhebt Klage gegen den Bescheid der Kreisbehörde.

Ob das alles künftig Besitzer oder Mieter erfreuen wird, das wird das Verwaltungsgericht München klären müssen. Dass geklagt wird, teilt nicht etwa Swiss Life mit, sondern Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer. Der Investor habe Klage gegen den Bescheid der Kreisbehörde erhoben.

Die Sachlage, die die Richter zu klären haben, ist ebenso kompliziert wie kurios. Die Stadt hat in einer Satzung zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion schon 1994 festgelegt, dass Wohneigentum nur mit Genehmigung der Unteren Bauaufsichtsbehörde geteilt werden darf. 2005 schickte man – das ist wichtig – ans Grundbuchamt beim Amtsgericht Wolfratshausen eine Liste mit den betroffenen Grundstücken, darunter das Schützenstraßen-Areal.

Genehmigung wurde erst nachträglich beantragt

Im Sommer 2021 genehmigte das Landratsamt – übrigens gegen den Willen der Stadt – den Bau der zwei Mehrfamilienhäuser und erteilte dann auch eine „Abgeschlossenheitsbescheinigung“ – die Voraussetzung für eine Teilung in Wohneigentum. Letztere wurde im Juni 2022 von Swiss Life veranlasst und im Grundbuch eingetragen. Allerdings ohne die erforderliche Genehmigung, wie Amtsgericht-Pressesprecherin Rosemarie Mamisch auf Nachfrage einräumt. Diese Zustimmung von Landratsamt und Stadt wurde erst nachträglich, im September 2022 von Swiss Life beantragt. Das ist insofern bedeutsam, dass der Investor also wusste, dass eine Genehmigung nötig ist.

Erst viel zu spät wurde die Stadt um eine Stellungnahme gebeten

Zu dem Zeitpunkt wäre eine Notbremse noch möglich gewesen. Dass sie nicht gezogen wurde, lag an „Arbeitsverzögerungen“, wie das Landratsamt schon im Dezember 2022 kleinlaut einräumte. Ein Monat Frist verstrich. Dann galt der Teilungsantrag von Swiss Life automatisch als genehmigt. Der Verkauf der Wohnungen lief an. Das fiel mehreren Stadträten auf, die darauf hinwiesen, dass es in der Schützenstraße ganz anders lief, als sich die Stadt das vorgestellt hatte.

Erst am 15. November bat das Landratsamt die Stadt in der Frage um eine Stellungnahme, die natürlich negativ ausfiel. Das Rathaus ersuchte die Kreisbehörde im Gegenteil dringend, das Grundbuchamt zeitnah, um die Eintragung eines Widerspruchs zu ersuchen, weil das Grundbuch „unrichtig“ sei. Am 28. November wurde der Sperrvermerk eingetragen, ein Fakt, der vom Amtsgericht bestätigt wird.

Anfang Dezember waren die ersten Wohnung bereits verkauft

Im Bauausschuss am 6. Dezember beklagte das Rathaus vor ziemlich erstaunten und betroffenen Stadträten, dass leider weder das Notariat, noch das Landratsamt oder das Grundamt erkannt hätten, dass erstens die oben beschriebene Satzung existiert, und zweitens jede Aufteilung nach Wohneigentum genehmigungspflichtig gewesen wäre. Da war das Kind aber längst in den Brunnen gefallen und die ersten Wohnungen verkauft.

Landratsamt hat die automatische Genehmigung zurückgenommen

Die Tölzer Notare Michael Leitenstorfer und Norbert Dolp legen Wert auf die Feststellung, dass sie mit der Beurkundung der umstrittenen Teilungserklärung „nicht befasst waren“. Die Notwendigkeit einer Genehmigung (LRA, Stadt) sei ihnen zudem bekannt und werde bei anderen Fällen (im Badeteil) beachtet. Mit anderen Worten: Das beteiligte Notariat war von auswärts und kannte die Tölzer Gegebenheiten offenbar nicht.

Das Landratsamt hat derweil am 14. Dezember die schon erwähnte automatische Genehmigung zurückgenommen und den Antrag auf Grundstücksteilung abgelehnt, berichtet Peischer. Nun klagt Swiss Life. Es geht beim Verkauf von 25 Wohnungen in Vorzugslage schließlich um sehr viel Geld.

Was ist mit den gutgläubigen Käufern der Wohnungen?

Was ist mit denen, die gutgläubig im Vertrauen auf die Grundbuch-Eintragungen gekauft haben? Muss rückabgewickelt werden? Greift hier eine Amtshaftung des Staates? Zu letzterer Frage äußert sich das Landratsamt nicht, warnt aber ausdrücklich vor dem Risiko, nach Eintrag des Sperrvermerks eine Wohnung zu erwerben.

Rosemarie Mamisch, die selbst Richterin ist, will namens des Amtsgerichts keine Aussage treffen, ob eine Rückabwicklung, wie sich das einige Stadträte vorstellen, möglich ist. „Das wäre eine Rechtsberatung, die das Gericht nicht vornehmen darf.“ Ob Schadensersatzansprüche gegen den Freistaat bestehen, könne derzeit „nicht beurteilt werden“. Es müsse dafür aber ein konkreter Schaden entstanden sein. Und da wird es jetzt spannend: Weil der Eigentümer (Swiss Life) beim Verkauf der Wohnungen gewusst habe, dass eine Genehmigung des Landratsamtes erforderlich ist, und dieses Erfordernis „durch einen Grundbucheintrag auch nicht geheilt wird“, sei ein kausaler Schaden nicht erkennbar.

Klage im Eilverfahren ist Mitte Januar eingegangen

Das klingt nach schlechten Karten für Swiss Life. Aber entscheiden wird dies erst das Verwaltungsgericht. Eine Klage im Eilverfahren (mit aufschiebender Wirkung) ging Mitte Januar beim Gericht in München ein. Dessen Pressestelle teilt mit, dass das Hauptsacheverfahren noch nicht terminiert sei. Im Eilverfahren tauschten die Beteiligten derzeit noch ihre Argumente aus. „Die zuständige Kammer wird hier voraussichtlich kurzfristig in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen.“ (C. Schnitzer)

