Tölzer Seniorin betrogen: Tatverdächtiger (19) sitzt in Haft

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Fall eines Seniorenbetrugs aus Bad Tölz kommt langsam Licht ins Dunkel. Ein 19-Jähriger sitzt beriets in Untersuchungshaft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Im Fall einer um Geld und Schmuck betrogenen Seniorin, vermeldet die Polizei eine heiße Spur: Ein 19-Jähriger ist unter Tatverdacht, als Abholer fungiert zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Bad Tölz – Geld und Schmuck verlor eine Seniorin aus Bad Tölz Anfang Juni, nachdem sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Inzwischen sitzt laut Polizei ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft, der in diesem und einem Fall in Rosenheim dringend tatverdächtig ist, als Geldabholer fungiert zu haben.

19-Jähriger in Untersuchungshaft

Wie mehrfach berichtet, kam es zuletzt in der Region zu einer sehr hohen Zahl von betrügerischen Anrufen. In den allermeisten Fällen reagierten die potenziellen Opfer, meist Senioren, richtig, indem sie das Telefonat beendeten und die Polizei informierten. Eine Frau aus Rosenheim aber übergab nach einem derartigen Anruf Gegenstände im Wert von einem mittleren fünfstelligen Betrag an einen Unbekannten, erkannte jedoch gerade noch rechtzeitig, dass es sich um einen Betrug handelte und konnte die Tasche mit ihrem Eigentum wieder an sich nehmen. Schlimmer ging die Sache für eine Seniorin aus Bad Tölz am selben Tag aus. Sie übergab Bargeld und Goldschmuck – die Beute hatte ebenfalls einen mittleren fünfstelligen Wert – an einen jungen Mann. Der Abholer verschwand im Anschluss mit der Beute.

Organisierte Betrugsdelikte in Bad Tölz

In beiden Fällen hat die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Ermittlungen übernommen. Den Beamten gelang es innerhalb weniger Tage, auf die Spur des Geldabholers zu kommen. Die Auswertung und Analyse von Spuren führte zu einem 19 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen. Ihn konnten die Ermittler am 6. Juni im Raum Kaiserslautern lokalisieren und von Spezialeinsatzkräften aus Rheinland-Pfalz festnehmen lassen.

Kriminalpolizei ermittelt weiter

Zwischenzeitlich war vom Amtsgericht Traunstein ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, den die Staatsanwaltschaft Traunstein beantragt hatte. Der dringend tatverdächtige 19-Jährige wurde am 7. Juni dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Dort sitzt er nun in Untersuchungshaft. Ob der 19-Jährige für weitere Taten verantwortlich ist, wird von den Ermittlern der Kripo geprüft. Ebenso gilt es, weitere Tatbeteiligte zu identifizieren.

