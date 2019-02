Tölzer Skat-Club „Gesellige Runde“  im deutschlandweiten Ranking erstaunlich weit oben

1325 Skat-Clubs gibt es in Deutschland. Nachdem die „Gesellige Runde“ Bad Tölz 2018 an fast allen möglichen Meisterschaften teilnahm, kletterte sie im Ranking all dieser Vereine deutlich nach oben.

Bad Tölz–Zwei Anläufe waren nötig, um die Jahresversammlung des Tölzer Skat-Clubs „Gesellige Runde“ durchzuführen. Denn zum Termin im Januar waren wegen des Schnee-Chaos so wenige Mitglieder gekommen, dass keine Beschlussfähigkeit gegeben war. Besser klappte es bei der Ersatzversammlung im Februar: Nun waren es 20 Mitglieder, die den Worten ihres Präsidenten Sebastian Kleffner lauschten.

Der berichtete unter anderem von einer Herausforderung, die die Skatspieler im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte: den Wechsel ihres Clublokals von der „Alten Schießstätte“ zum „Tölzer Bräustüberl“.

Ansonsten verlief der heimische Spielbetrieb ruhig und brachte mit der gewachsenen Mitgliederzahl zwangsläufig neue Rekorde: Knapp 25 100 Spiele wurden laut Kleffner im Spieljahr ausgetragen – und davon knapp 20 000 gewonnen. Ebenfalls einen Rekord wird die Ligabeteiligung 2019 darstellen: Mit stolzen vier Mannschaften geht die „Gesellige Runde“ an den Start: drei Mannschaften in der Landesliga, eine in der Oberliga. Dass der Club intakt ist, machte auch der Finanzbericht deutlich, den Schatzmeister Michael Alt vortrug.

Lesen Sie auch: Faschingszug: Countdown in Arzbach

Eigentlich könnte im Club also alles so weitergehen wie bisher – hätte Kleffner nicht eine Auszeit angekündigt. Exakt ein Jahr will er pausieren und dankte seinen Vorstandskollegen, dass diese seine Aufgaben klaglos übernehmen.

Lesen Sie auch: Gewächshäuser eingestürzt: Lenggrieser Gärtner steht vor einem Scherbenhaufen

Albert Vosseler oblag es sodann, von den sportlichen Ereignissen zu berichten. Fast alle in Deutschland möglichen Meisterschaften wurden, teilweise sehr erfolgreich, besucht, und gar die Weltmeisterschaft in Berlin sah Tölzer Teilnehmer. So kletterte der Club in der Deutschen Jahresrangliste auf Platz 227 der insgesamt 1325 Vereine in Deutschland.

Lesen Sie auch: Am Brauneck: Lawine geht auf Skipiste ab - trotz niedriger Lawinenwarnstufe

Zuletzt nahm Vosseler freudestrahlend den Wanderpokal des Clubmeisters entgegen. 1162 Punkte im Schnitt brachten ihm den Titel vor Sebastian Kleffner (1135) und Rainer Holl (1024).