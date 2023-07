Tölzer Sozialplaner: „Junge Menschen bleiben lieber daheim“

Betont die Wichtigkeit der Jugendhilfe: Franz Späth, Leiter der Kommunalen Sozialplanung. © cs

Nach dem Corona-Einbruch steigen die Zahlen im Tölzer Jugendcafé nun wieder. Noch ist aber nicht das Niveau von 2019 erreicht. Das soll sich ändern.

Bad Tölz – Einige Entwicklungen der großen Politik treiben den Tölzer Sozialplaner Franz Späth derzeit um und lassen ihn – etwa in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses – immer wieder die Wichtigkeit solider Jugendarbeit betonen. Späth beschäftigt das viel diskutierte Thema Kindergrundsicherung, für deren Finanzierung der Staat, so ein Vorschlag, bei Spielplätzen und Jugendtreffs sparen soll.

Auch über die Legalisierung von Cannabis macht sich Späth so seine Gedanken. Er zweifelte an, ob die angekündigten Bemühungen zur Stärkung der Prävention wirklich greifen. Gerade an Schulen sei die Drogen-Prävention nicht immer die beste gewesen. Späth blickte auch ins Nachbarland Frankreich, das von Unruhen und Ausschreitungen erschüttert wird, die vielfach von Jugendlichen ausgehen.

In Tölz leiste sich die Kommune seit 1964 ein Jugendheim. Derzeit sei man mit 5,5 Stellen und 9 Leuten präventiv tätig, um Zuständen wie in Frankreich vorzubeugen. Ganz wesentlich sei dabei, die jungen Menschen mit Rechten, aber eben auch Pflichten vertraut zu machen und ihnen Demokratie durch aktive Teilhabe zu lernen. Späth erwähnte ein Projekt an der Südschule, bei dem die Schüler selbst über einen Ausflug bestimmen konnten. Dies sei nur ein kleines, aber wichtiges Beispiel.

Corona hat nachhaltig auf den Besucherzuspruch gewirkt. Zwar seien die Zahlen wieder steigend, aber noch nicht auf dem Niveau von 2019. Viele frühere Jugendcafé-Besucher seien herausgewachsen. Späth hat aber auch den Eindruck, dass die Pandemie den Trend verstärkt habe, „nicht rauszugehen“. Stattdessen bleibe man lieber daheim.

Molly Krügers, ausgezeichnete Helferin. © cs/nh

Stolz war der Chef der Kommunalen Sozialplanung auf einige Projekte, etwa das mit dem Künstler Solomon Solgit gestartete Juca-Sound-Projekt. Jugendliche können dabei lernen, wie man Musik produziert und auf der Bühne darbietet. 2022 seien von den 22 Teilnehmern fünf Konzerte „mit viel Herzblut und großem Erfolg“ gegeben worden. Im Internet folgten 4000 Follower dem Juca-Sound. Für Bürgermeister Ingo Mehner ist das Projekt sogar ein Beispiel für die Umsetzung des Stadtmarken-Prozesses. Juca-Sound sei nämlich „absolut kulturschaffend“.

Späth erinnerte in seinem Jahresbericht auch an den Umzug des Dirtparks in die General-Patton-Siedlung, wo sich die Stadt durch ehrenamtlichen Einsatz der Jugendlichen viel Geld gespart habe. Er erwähnte die Radlrallye und das Open-House-Sport-Projekt, bei dem Jugendliche Boxen, Freestyle, HipHop oder Yoga lernen können – und zwar inzwischen unter dem Dach des Turnvereins. Die Tölzer Jugendförderung sei, so lobte Mehner, eben kein Ufo, das irgendwo im Raum herumschwebe, sondern bemühe sich auch um Integration in die Vereine.

Späth war es wichtig, auf die Ukraine-Hilfe hinzuweisen. Rund 30 Personen, jung bis alt, kämen regelmäßig zum wöchentlichen Ukrainetreff, bei dem im besten Sinn „genetzwerkt“ und Infos weitergegeben würden. Das sei „Hilfe zur Selbsthilfe“. Ansonsten stehe die Kommunale Sozialplanung im regelmäßigen Austausch mit den Behörden. In Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus sei eine Infobroschüre auf Ukrainisch und Deutsch herausgegeben worden.

Späth ist froh, dass die Jugendförderung über Räume wie das (gut gebuchte) Bürgerhaus und das Jugendcafé verfügt. In Letzteres habe man inzwischen eine barrierefreie Toilette eingebaut, die von einer Rollstuhlfahrerin genutzt werde. Das Gebäude aus dem Jahr 1964 benötige freilich immer häufiger Sanierungsmaßnahmen.

Namentlich bedankte sich Späth schließlich bei der langjährigen ehrenamtlichen Helferin Melanie Krügers, genannt Molly. Sie habe sich jahrzehntelang für die Tölzer Jugendlichen engagiert und sei nun, leider, leider, der Liebe wegen weggezogen.

