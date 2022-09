Tölzer Stadtpfarrkirche: Alkoholische Getränke auf dem Altar abgestellt

Immer wieder muss die Polizei im Zusammenhang mit dem 56-Jährigen ausrücken. © Daniel Karmann/dpa

Ein stadtbekannter 56-Jähriger hat mittlerweile an verschiedenen Stellen Hausverbot in Bad Tölz. Mitunter muss mehrmals am Tag die Polizei gerufen werden, um das Hausrecht durchzusetzen.

Bad Tölz - Ein 56-jähriger in Tölz lebender Österreicher belästigt und stört in letzter Zeit vermehrt Passanten und Geschäftsleute im gesamten Stadtgebiet und sorgt mit seinem ungebührlichen Verhalten für Beschäftigung bei der Polizei. Allein am Dienstag trat der Mann dreimal in Erscheinung. Gegen 8 Uhr hielt er sich trotz Hausverbots in der Stadtpfarrkirche auf, stellte auf dem Altar alkoholische Getränke ab und legte Zettel mit Botschaften an den Pfarrer dort ab. Er musste von einer Streife der Kirche verwiesen werden.

Auch im Caritas-Zentrum hat der Mann Hausverbot

Wenig später betrat er das Caritas-Zentrum am Klosterweg, in dem er ebenfalls Hausverbot hat und schimpfte lautstark. Dort wurde er nach draußen begleitet, wo er weiter lamentierte.

Bettelei und Schmiererei in einem Supermarkt

Gegen 18.10 Uhr bettelte er dann in einem Supermarkt in der Lenggrieser Straße verschiedene Passanten an und beschmierte einen dortigen Aufsteller mit Kugelschreiber. Erst nach mehrfacher Aufforderung verließ er widerwillig den Markt. Alle Vorfälle wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht und werden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Polizeibeamten werden dabei immer wieder angefordert, um die Situation zu beruhigen und das Hausrecht durchzusetzen.

