Tölzer Stadtpfarrkirche: Ein 500 Jahre altes Portal erzählt Geschichte

2011 wurde die Sanierung der Stadtpfarrkirche beendet. Erst 2017 wurde die restaurierte Altarkrippe fertig. Nun hat die Sanierung des wertvollen Renaissance-Portals der Winzerer-Kapelle begonnen. Es ist eine Grabstätte mit viel Geschichte. Sogar ein Mordversuch gehört dazu.

Bad Tölz –Was einem sofort auffällt, wenn man den Blick durch die Stadtpfarrkirche schweifen lässt: Das - derzeit eingerüstete - Sandstein-Portal links vom Hochaltar passt nicht zum neugotischen Mobiliar der Kirche. Es ist ein Renaissance-Tor aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und damit eines der ältesten sichtbaren Teile der Kirche. Es war, wie Claus Janßen, der beste Kenner der Kirche weiß, einst in kräftigem Rot bemalt. Spuren davon kann man bis heute erkennen. Die Farbe wurde in späterer Zeit ziemlich grob abgekratzt und Fehlstellen nicht besonders elegant verputzt. Sogar eine alte Elektroleitung hat man durchs Gesims verlegt. Ihren Wert erkannte man auch Mitte des 19. Jahrhunderts nicht, als sie, unter Tünche wiederentdeckt, sofort wieder übermalt wurden. Vielleicht, so mutmaßt Janßen, um dem neuerbauten Hochaltar nicht die Schau zu stehlen. Erst 100 Jahre später wurden die Malereien freigelegt und sind heute ein Blickfang der Kirche.

Ein spezieller Steinrestaurator wird sich nun um das Portal kümmern, berichtet Janßen und schickt ein Dankeschön ins Kunstreferat des Ordinariat, das die Arbeiten kräftig angeschoben hat. Die Werkstätten Wiegerling sind für die Säuberung und Ausbesserungsarbeiten der im Übrigen erstklassigen Fresken verantwortlich. Das Kapelleninnere muss noch warten.

Die Bildmotive des Portals zeigen neben Heiligen und Wappen den Ritter Kaspar Winzerer III., der ab 1515 das Amt eines Tölzer Pflegers (in etwa vergleichbar mit einem heutigen Landrat) innehatte. Dazu seine zweite Ehefrau Ursula von Bubenhofen. Der mächtige rotmarmorne Grabstein von Winzerer III. neben der Kapelle war früher in der Grabkapelle. Dort liegt seit der jüngsten Generalsanierung der abgetretene Grabstein von Ritter Winzerer II., der eigentlich im Altarbereich bestattet wurde. Nettes Detail: Winzerer II. stiftete eine wöchentliche Prozession, die bis in die 1960er-Jahre abgehalten wurde, erinnert sich Janßen, der damals Ministrant war.

Ein richtiger Krimi entwickelte sich um eine Nachfahrin Winzerer III., nämlich seine Urenkelin Anna von Pienzenau. Dass sie Kloster Reutberg stiftete, hat nämlich einen besonderen Grund. Anna war in erster Ehe mit dem aus Italien stammenden bayerischen Beamten mit dem wohlklingenden Namen Baptist Baron Guidobono-Cavalchino verheiratet. Als er 1603 starb, wurde er in der Winzerer-Kapelle der Pfarrkirche beigesetzt. Anna stiftete aus diesem Anlass 2000 Gulden, deren Zinserträge den „armen Leithen zu Tölz“ zugute kamen.

Eine Kapellenerweiterung lehnte der Magistrat der Gemeinde Tölz damals aber ab. Vielleicht hat Anna deshalb den Grabstein ihres Urgroßvaters vor die Kapelle gestellt, um Platz für sich und ihren ersten Gatten zu haben.

Spannend wurde es, als die sehr wohlhabende Anna in zweiter Ehe Jakob Papafava, Graf von Carrara und Anquillara, ehelichte. Der Graf scheint ein eher übler Geselle gewesen zu sein, der sich in den Besitz der Güter seiner Frau (etwa die Hofmarken Sachsenkam und Reichersbeuern) setzen wollte. Als ein Mordversuch auf Anna scheiterte, flüchtete Papafava aus Bayern. Anna stiftete daraufhin, so die Überlieferung, als Dank das Kloster Reutberg. Anna starb 1627 und wurde ebenfalls in der Winzerer-Kapelle neben ihrem ersten Ehemann bestattet.

Zwei Grabsteine erinnern an die für die Reutberger Geschichte so bedeutende Adelige. Anna blieb kinderlos. Vielleicht kümmerte sie sich deshalb vorausschauend um jede Kleinigkeit. Ihr Grabstein war schon zu Lebzeiten mit würdigender Inschrift gesetzt. Nur das Sterbedatum fehlte. Es fehlt bis heute.

Von Christoph Schnitzer