Tölzer Stadtrat: Keine Video-Sitzungen in der Pandemie

Hybridsitzungen wie hier in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) wird es in Bad Tölz nicht geben.

Tölzer Stadtrat spricht sich mit 13:11 gegen Bild-Ton-Übertragung aus

In der Tölzer Stadtratssitzung wurde eine Testpflicht für alle Ratsmitglieder beschlossen. Der Antrag der Grünen, Hybridsitzungen zuzulassen stieß nicht auf mehrheitliche Zustimmung.

Bad Tölz – Vor Kurzem wurden gleich mehrere Gemeinderatsmitglieder in Gmund bei einer Sitzung mit dem Corona-Virus infiziert. Das soll es in Tölz nicht geben, wo mit der jüngsten Stadtratssitzung eine Testpflicht für alle einherging. Der Fall Gmund war auch Hintergrund für einen Antrag der Grünen, in Pandemiezeiten sogenannte Hybridsitzungen zuzulassen. Das heißt, Stadträte, die in Quarantäne sind oder gesundheitlich auf sich oder Angehörige Rücksicht nehmen müssen, sollen per Video-Tool zur Sitzung zugeschaltet werden können. Die Stadt übernehme damit, so Doris Bigos (Grüne), in Pandemiezeiten eine Vorbildfunktion. Eine Entscheidung über „Hybridsitzungen“ hielt sie auch deshalb für angebracht, weil die Corona-Krise trotz sinkender Inzidenzen noch längst nicht beendet sein müsse. „Die Zahlen können auch wieder steigen.“

Nach Corona-Vorfall in Gemeinderat Gmund diskutiert Tölzer Stadtrat über mehr Sicherheit bei Sitzungen

Der Freistaat hat vor Kurzem den rechtlichen Rahmen für Video-Sitzungen geschaffen, allerdings mit erheblichen Auflagen. Die praktische Umsetzung sei schon allein deshalb kaum möglich, sagte Michael Lindmair (FWG). Wenn nämlich bei einem Videoteilnehmer beispielsweise die Leitung unterbrochen sei, müsse zuerst der Grund geklärt werden, bevor die Sitzung fortgeführt werden dürfe. Sonst drohe der Abbruch der Sitzung. René Mühlberger (CSU), der als Leiter der Geretsrieder Feuerwehrschule täglich mit Videokonferenzen zu tun hat, erkannte auch deutliche Grenzen des Systems. Für die Diskussionsführung erwiesen sie sich oft eher als Erschwernis. Videokonferenzen seien der Stadtratsarbeit nicht angemessen.

Testpflicht für alle Ratsmitglieder vor Sitzungen beschlossen

Er antwortete damit auf eine plötzliche Erweiterung des Antrags im Diskussionsverlauf. Filiz Cetin (SPD) befürwortete sogenannte Hybridsitzungen auch deshalb, weil damit jungen Frauen mit Familie bessere Möglichkeiten eröffnet würden, sich politisch zu betätigen. Moritz Saumweber (Grüne) sprang auf diesen Zug auf. „Für mich wäre das sinnvoll.“ Er arbeite viel in Wien. Für ihn sei die Stadtratsarbeit oft „eine Zerreißprobe“. Mit Video-Sitzungen würde ihm die kommunalpolitische Arbeit deutlich erleichtert. Für junge Leute sei das attraktiv. Stadtratsarbeit „vom Kanapee“ hielt Christof Botzenhart (CSU) indes ganz und gar nicht für zielführend. „Stadtratsarbeit hat einen Anspruch und benötigt einen konzentrierten Rahmen.“ Zudem sei bei Video-Sitzungen die Geheimhaltung nicht zu gewährleisten.

Tölzer Stadtrat spricht sich mit 13:11 gegen Bild-Ton-Übertragung aus

Martin Harrer (FWG) blies ins selbe Horn. Präsenzpflicht sei ganz wichtig, weil man sich nach heftigen Diskussionen in einer Sitzung auch zusammensetzen und aussprechen könne. Damit nicht immer dieselben fehlten, müssten Video-Schaltungen ohnehin zahlenmäßig reglementiert werden. Die Diskussion „geht in die falsche Richtung“, stellte Johanna Pfund (Grüne) fest. „Es geht nur um einen Notnagel in der Pandemie.“ Es gehe darum, sich und andere zu schützen und in Coronazeiten ein Instrument zu haben. Matthias Winter (CSU) war der Antrag gleichwohl zu unausgegoren. „Wann beginnt eine Pandemie und wann endet sie? Wer bestimmt das?“ Video-Sitzungen wurden schließlich mit 13:11 abgelehnt. Dafür waren: Hoch, Pfund, Gundermann, Bigos, Weixner, F. Mayer, Saumweber (alle Grüne), Frei, Dostthaler (beide CSU), Streicher, Cetin (beide SPD). (Christoph Schnitzer)

