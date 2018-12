Tölzer Stadtrat Zielscheibe des Politikverdrusses

Nicht nur der Bürgermeister und der „Alterspräsident“ blickten in der Tölzer Stadtratssitzung zurück. Die Grünen legten Wert auf eigene Ausführungen.

Bad Tölz– Früher nahmen in der Weihnachtssitzung des Tölzer Stadtrats auch der Bürgermeister-Stellvertreter und die Fraktionssprecher die Gelegenheit wahr, aufs Jahr zurückzublicken. Heuer war das anders. Der „Alterspräsident“ sollte dieses Mal reden, hatten drei der vier Fraktionen (CSU, FWG, SPD) beschlossen. Die Grünen legten Wert auf einen eigenen Rückblick. Das war nur logisch nach dem Bürgerentscheid im September, der den Stadtrat praktisch in zwei Hälften geteilt hatte und hat.

Für die eine Hälfte, CSU, FWG und SPD, ergriff als ältester Stadtrat Jürgen Renner (SPD) das Wort. Der 2014 gewählte Mandatsträger wunderte sich, warum ausgerechnet der Stadtrat im vergangenen Jahr derart zur Zielscheibe des Politikverdrusses geworden sei. Man beschließe ja keine Gesetze, sondern handle nur in deren Rahmen. Da gebe es naturgemäß einen beschränkten Gestaltungsraum, den es zum Wohl aller zu nutzen gelte. „Wir sind ein Kollegialorgan“, führte Renner seine Ausführungen fort. Man könne sich im Vorfeld streiten und die Köpfe einschlagen. Wenn aber ein Beschluss gefallen sei, dann müsse er von allen Repräsentanten dieses Kollegialorgans nach außen vertreten werden, kritisierte Renner, ohne Namen zu nennen, den seiner Meinung nach unerklärlichen Sinneswandel der Grünen bei der Entwicklung der ZoBoN. Er bedauerte, dass mit dem Bürgerentscheid Bichler Hof der Populismus sowie unsachlicher und persönlich diffamierender Stil Einzug gehalten habe in Tölz.

+ Jürgen Renner (SPD)

Nach sechs Jahren im Amt wird Renner 2020 ausscheiden. Er hielt ein Plädoyer für mehr politische Mitarbeit an der Basis statt nur abends auf der Couch Online-Petitionen für hehre Weltverbesserungsziele zu unterschreiben. Sein Rat an noch zweifelnde Mütter, die in den Stadtrat wollen: Es werde sich sicher eine Mehrheit im Gremium finden, die eine Kinderbetreuung für diese Zeit organisiere.

Franz Mayer (Grüne) hängte seinen Jahresrückblick ebenfalls am Bürgerentscheid auf. Auch er beklagte persönliche Diffamierung und nannte dafür die Kritik von Landrat Josef Niedermaier an den Grünen („AfD-like“) als Beispiel. Er mahnte „anständigen Umgang miteinander und sorgfältigen Umgang mit der Sprache“ an. Grundsätzlich wünschte er sich von der Rathausspitze und den anderen Fraktionen mehr Respekt für den immerhin von 3300 Bürgern getragenen Bürgerentscheid.

Letzterer sei „kein Folterwerkzeug“, wie er einmal in einer Diskussion genannt wurde, „sondern das Sahnehäubchen der Demokratie“. Menschen dürften nicht das Gefühl haben, nach einer Wahl sechs Jahre lang die Klappe halten zu müssen. „Sie sollen mitreden dürfen.“ Genau das sei in Tölz geschehen. cs