Neue Wirte für den Tölzer „Starnbräu“

Etwa ein halbes Jahr lang stand das Tölzer „Starnbräu“ leer. Nun gibt es neue Wirte für die Traditionswirtschaft. Sie kommen aus Tirol und wollen Mitte Februar die Tore öffnen.

Bad Tölz – Ein Leerstand an prominenter Stelle in der Tölzer Marktstraße findet ein Ende. Mitte Februar nehmen im „Starnbräu“ die neuen Wirte Elfi Weißauer und Roland Schlechter den Betrieb auf. Hauseigentümer Georg Hochwind freut sich, dass er neue Betreiber gefunden hat, die das traditionsreiche Lokal in seinem Sinne fortführen: als „bayerische Wirtschaft“.

„Vorübergehend geschlossen“: Dieses Schild war zuletzt in den Fenstern des „Starnbräu“ zu sehen. Ende August 2019 war der Pachtvertrag mit den bisherigen Wirten ausgelaufen, sie hatten ihn nach zehn Jahren nicht verlängert.

Betrieb wird Mitte Februar wieder aufgenommen

An Interessenten habe es seither nicht gemangelt, erklärt Hochwind. Es habe eine ganze Reihe von Besichtigungsterminen gegeben. „Aber es muss halt auch passen“, so der Reichersbeurer.

Nun ziehen in das im Jahr 1711 errichtete Gebäude Pächter ein, die zwar nicht direkt aus Bayern, aber aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen: Elfi Weißauer und Roland Schlechter (beide 41) aus Schwaz in Tirol. Zuletzt führten sie in Jenbach das Achenseebahnstüberl. „Weil unser Pachtvertrag dort ausgelaufen ist, orientieren wir uns jetzt neu“, sagt Schlechter. Ihr bisheriges Restaurant hatten die beiden als Quereinsteiger übernommen: Elfi Weißauer hatte zuvor im Einkauf in der Textilbranche gearbeitet, Schlechter war früher im Außendienst tätig – bis das Paar seine Berufung in der Gastronomie fand.

Neue Wirte legen großen Wert auf regionale Zutaten

In dem Tölzer Traditionsgasthaus wollen sie nun „auf einer kleinen, feinen Karte mit wechselnden Gerichten“ bayerische Küche anbieten – „mit ein bisserl Tiroler Einfluss“, wie Schlechter sagt. So möchte er auch Schlutzkrapfen kredenzen, eine ravioli-ähnliche Nudelspezialität aus seiner Heimat.

„Wir legen großen Wert auf regionale Zutaten“, ergänzt Elfi Weißauer. „Unsere Lieferanten sind im Umkreis von 10 bis 15 Kilometern daheim.“ Das fange in unmittelbarer Nachbarschaft mit der Bäckerei Detter an und gehe bei Früchte Kell weiter bis hin zum Fleisch, das man von der Metzgerei Reßl in Benediktbeuern beziehe. Ausgeschenkt wird weiterhin Bier aus dem Staatlichen Hofbräuhaus in München. Außerdem wird italienischer Kaffee serviert. Gerade die einheimischen Gäste seien ihnen wichtig, so die Wirte.

Offizielle Eröffnungsfeier im April

Ihrem Verpächter sind sie dankbar für Hilfe bei bürokratischen Hürden – und sie sind begeistert von den Räumlichkeiten und ihrem Zustand. Hier werden beide täglich als Ansprechpartner präsent sein. Sie möchten auch gerne nach Tölz oder Umgebung umziehen. Bei den bisherigen Pächtern war das anders, da sie ihren Hauptstandort im „Seehof“ am Ammersee haben.

In zwei bis drei Wochen will der neue „Starnbräu“ mit etwa zehn Mitarbeitern starten. Für April ist eine offizielle Eröffnungsfeier mit Musik und Bierkutsche geplant.

