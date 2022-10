Tölzer Tafel feiert Geburtstag: Seit 20 Jahren wird geholfen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Helferinnen und Helfer der Tölzer Tafel feierten deren 20. Geburtstag und verabschiedeten die langjährigen Sprecher Dagmar Karl und Reinhold Pohle (vorne, Bildmitte) – zusammen mit Landrat Josef Niedermaier (hi., 2. v. li.) und Bürgermeister Ingo Mehner (hi., 4. v. li.) © Arndt Pröhl

Die Tölzer Tafel wurde vor 20 Jahren gegründet. Der runde Geburtstag wurde jetzt gefeiert. Gleichzeitig ging es aber auch um einen Abschied.

Bad Tölz – Die Tölzer Tafel rettet seit 20 Jahren Lebensmittel vor der Tonne und versorgt damit Menschen, die finanziell nicht auf der Sonnenseite stehen. Gefeiert wurde der Geburtstag am Freitag im evangelischen Gemeindehaus. Dabei verabschiedeten die Helfer auch die beiden Sprecher Dagmar Karl und Reinhold Pohle. Unter den Gästen waren zudem ihre beiden Vorgänger Gretel und Wolfgang Emmerich.

Mehr Menschen als je zuvor profitieren von der Unterstützung

Ein „ganz herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott für Eure Arbeit“, sagte Landrat Josef Niedermaier den Helferinnen und Helfern. Er erinnere sich noch an die Gründung vor 20 Jahren und an das Resümee ein Jahr später. „Damals gab es die Hoffnung, dass es die Tafel irgendwann nicht mehr braucht. 20 Jahre später muss man sagen, dass wir uns getäuscht haben.“ Mehr Menschen als je zuvor profitieren von der Unterstützung. „Aus einem kleinen Häufchen Begeisterter ist eine Art kleines Unternehmen geworden.“

Vor allem die vergangenen Monate seien durch die Kriegsflüchtlinge und die sprunghaft gestiegene Zahl an Abnehmern eine „unvorstellbare“ Herausforderung für die Ehrenamtlichen gewesen. „Ihr habt diese Herausforderung gemeistert. Hut ab“, sagte Niedermaier.

„Sie kommen allein, um anderen zu helfen“, sagt Mehner zu den Ehrenamtlichen

In Bad Tölz gebe es viel ehrenamtliches Engagement, ergänzte Bürgermeister Ingo Mehner. „Aber meistens geht man zu einem Verein, um Sport zu machen oder Musik oder Ähnliches.“ Bei der Tafel sei das anders: „Sie kommen allein, um anderen zu helfen“, wandte sich Mehner an die Ehrenamtlichen. Dass dabei auch noch Lebensmittel vor der Tonne bewahrt werden, „ist eine Win-win-Situation“. Das gebe es nicht oft: „Jeder profitiert von diesem System.“ Auch Mehner sagte allen Helfenden „herzlichen Dank“.

Die Anfänge der Tölzer Tafel waren ein wenig holprig

Auf die Geschichte der Tölzer Tafel blickt dann Helmut Kulla zurück, der Bereichsleiter Soziale Dienste und stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK, unter dessen Dach die Tafel angesiedelt ist. „Das BRK hat die Trägerschaft sehr, sehr gerne übernommen, weil es ein klassisches Rot-Kreuz-Thema ist.“ Die Anfänge waren ein wenig holprig, auch weil nicht genau festgelegt war, wer in den Genuss der kostenlosen Lebensmittel kam. Das änderte sich 2008 mit der Einführung der Sozialcard im Landkreis. Seitdem ist sichergestellt, dass nur diejenigen zur Tafel kommen, die diese Unterstützung bitter nötig haben.

Bis zu 300 Abnehmer kommen zu den Verteilungen

Die Ehrenamtlichen zeichne aus, dass sie für Probleme schnelle Lösungen finden, sagte Kulla. Das habe für die Flüchtlingswelle ab 2015 gegolten und auch für die Pandemie. Die Tölzer Tafel sei eine der wenigen gewesen, die fast ohne Unterbrechung verteilt habe – durch eine schnelle Reaktion und ein völlig überarbeitetes Konzept. Dabei sei die Zahl der Abnehmer über die Jahre stetig gewachsen – von 50 auf jetzt bis zu 300. „Ihr seid an der Grenze, aber ihr schafft auch diese Herausforderung“, sagt Kulla. „Ihr helft Menschen dabei, ihren Alltag ein bisschen weniger schwierig zu machen.“

Geburtstagswunsch: Feste Räumlichkeiten für die Tafel

Und weil mit Mehner und Niedermaier die richtigen Adressaten im Raum waren, brachte Kulla auch noch einen Herzenswunsch der Helfer vor: feste Räumlichkeiten, in denen – anders als jetzt in der Südschule – nicht jeden Samstag für die Verteilung auf- und wieder abgebaut werden muss.

Großen Dank gab es für die scheidenden Sprecher Dagmar Karl und Reinhold Pohle. „Ihr habt sehr viel Zeit und Herzblut in die Tafel gesteckt“, sagt Kulla. „Ihr habt Schwierigkeiten als Herausforderung gesehen und wart mir immer zuverlässige und wertvolle Ansprechpartner.“

Weitere Helferinnen und Helfer sind immer erwünscht

Den Dank ans BRK, an die Stadt, den Landkreis, an alle Geschäfte, die die Tafel unterstützen und an die vielen privaten Spender und Unterstützer übermittelte Angela Lutterbach, die mit Astrid Orthey, Marianne Huschka und Uschi Hölzl das neue Leitungsteam bildet. Und sie warb um weitere Freiwillige, schließlich sind an jedem Verteiltag 25 Positionen zu besetzen. „Wir sind viele Ruheständler. Daher möchte ich zum Generationenwechsel aufrufen: Wir können jeden Helfer brauchen.“

Karl und Pohle verabschiedeten sich mit einem selbst geschriebenen Marionettentheaterstück, bevor es mit dem Büfett vom Team des Inklusionscafés Miteinand zum gemütlichen Teil überging.

