Tölzer Tafel gibt zu Ostern Lebensmittel aus

Wegen der Corona-Krise mussten die Tafeln zuletzt ihr Engagement zurückschrauben. Für die Osterfeiertage soll es nun aber eine Lebensmittelausgabe geben.

Bad Tölz – Zum Osterfest sollen Bedürftige in Bad Tölz die Gelegenheit bekommen, zumindest in eingeschränktem Umfang Lebensmittel von der Tafel zu erhalten. Wie das Bayerische Rote Kreuz als Träger mitteilt, organisiert die Tölzer Tafel am Gründonnerstag, 9. April, eine einmalige Sonder-Lebensmittelausgabe. Ausgabeort wird ausschließlich die Südschule, Krankenhausstraße 45, sein.

Ab 17 Uhr erfolgt die Ausgabe für die Abnehmer Lettenholz, ab 18.30 Uhr für die Abnehmer Südschule. Ausgegeben werden nur verpackte Lebensmittel aus dem Vorrat wie Tortellini, Reis, Nutella, Tomatensuppe, Quark, Dominosteine, Zucker, Rinder-Gulaschsuppe, Schokolade, Marmelade, Erdnüsse und Pizza. Auf dem Schulhof werden drei „Ordner“ dafür sorgen, dass zwei Meter Sicherheitsabstand zwischen den Menschen eingehalten wird. In der Aula werden die Waren auf Tischen abgestellt. Jeder Abnehmer kann sich maximal zwei der Waren nehmen, bei Familien ab vier Personen je drei bis fünf. Es werden maximal zwei Abnehmer gleichzeitig eingelassen. Helfer kontrollieren, dass nicht zu viel genommen wird, und notieren die Tafelkarten-Nummern, damit kein mehrmaliges Erscheinen möglich ist.