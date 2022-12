Tölzer Tanzlokal „Kult“ im neuem Glanz eröffnet

Von: Felicitas Bogner

Das Nachtleben im „Kult“ kommt wieder in Fahrt. Betriebsleiterin Verena Angermaier und Wirt Tom Kriegenherdt betreiben als GmbH mit David Tran (nicht im Bild) das Tölzer „Bräustüberl“ und die Diskothek Kult. © arp

Party pur nach der Pandemiepause: Das „Kult“ ist wieder neu eröffnet. Die Räume sind renoviert. Nebenan laufen Baumaßnahmen für eine Erweiterung.

Bad Tölz – Mit Beginn der Coronapandemie musste auch der Tölzer Club „Kult“ seine Pforten schließen. Der damalige Betreiber Jörg Harth machte die Türen allerdings auch nach der Zwangspause nicht mehr auf. Stattdessen übernahmen – wie berichtet – die neuen Betreiber des Tölzer „Bräustüberls“ die Nachtgastronomie im angrenzenden Advokatenhaus im Mai dieses Jahres gleich mit. Während im Sommer noch einige Renovierungsarbeiten anstanden, gibt es mittlerweile an den Wochenenden wieder Party pur unter den Straßen der Kurstadt. Noch dazu hat das Geschäftsführer

Club nach Renovierung wieder offen

Einen kurzen Neustart für das Tanzlokal gab es bereits Mitte Mai. Allerdings nur an sechs Wochenenden. „Wir wollten einmal aufmachen, um zu sehen, welche Klientel nach Corona nun alles in den Club kommt“, erklärt Verena Angermaier. Nach diversen Renovierungsarbeiten hat das „Kult“ seit dem Kneipenfestival „Nacht der blauen Wunder“ Mitte Oktober freitags und samstags wieder geöffnet. „Wir sind zwar noch nicht ganz fertig mit allen Arbeiten, da wir auf viele Teile noch warten müssen, aber deswegen kann man hier trotzdem schon super feiern.“ Aktuell warten die Betreiber beispielsweise noch auf jede Menge Discokugeln, eine modernere Bartresen-Verkleidung in Steinoptik, Beistelltische für die Loungecouchen und vieles mehr.

Vielen nicht bekannt: Ein unterirdischer Gang zwischen den Eiskellern des „Bräustüberls“ und dem „Kult“. © arp

Und wie lief der Start ins Clubleben? „Eigentlich recht gut. Bei der ,Nacht der blauen Wunder‘ war die Bude voll“, freut sich Angermaier. Danach sei es etwas zäher angelaufen. „Aber so langsam erreichen wir ein konstant gutes Gästeniveau. Nach der langen Schließzeit braucht es natürlich ein bisschen, bis die Leute realisiert haben, dass im Kult wieder was los ist.“

Neue Partyräume in den Eiskellern unter dem „Bräustüberl“

Auffallend ist laut Angermaier, dass die Altersspanne der Gäste sehr gemischt ist. Zwischen 18 und 70 sei alles dabei. „Die Gäste verteilen sich gut in den verschiedenen Areas. So können wir auch mit der Musik darauf reagieren“, sagt die Wirtin. „Oft spielen wir weiter vorne eher Rockklassiker und in den Räumen weiter hinten die aktuellen Clubhits. So ist für alle was dabei.“ Größtenteils seien die Gäste allerdings über 30, falle ihr auf. Überdies gebe es nun ruhigere Loungebereiche und auch Areas, die man privat für eine Feier mieten kann – mit oder ohne eigene Bar. „So kann sich der Mieter entscheiden, ob er sich selbst um die Getränke kümmern möchte, oder wir das machen.“

Aus den Eiskellern unterhalb des „Bräustüberls“ sollen drei Veranstaltungsräume entstehen. © arp

Für die Betreiber ist die Arbeit in der Nachtgastronomie keinesfalls neu. Angermaier und Kriegenherdt kennen sich immerhin schon länger beruflich. „Wir haben beide in dem Münchener Club ,8 Seasons‘ gearbeitet“, berichtet die 34-jährige gebürtige Erdingerin. „Ich hinter der Bar und an der Tür, und Tom war Betriebsleiter.“ Nach der Zeit im „8 Seasons“ leitete der 43-Jährige den Betrieb in der Waldwirtschaft in Großhesselohe. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir somit Erfahrungswerte aus der normalen Gastronomie und dem Nachtleben haben“, meint Angermaier.

Baumaßnahmen noch bis Ende 2023 geplant

Und die Pläne des Münchner Trios sind mit der Fertigstellung der letzten Schönheitsarbeiten im Kult noch lange nicht zu Ende. „Wir haben erfahren, dass es einen unterirdischen Verbindungsgang, eigentlich einen Fluchtweg, zwischen dem ,Kult‘ und den Eiskellern des ,Bräustüberls‘ gibt“, so Angermaier. „Die ehemalige Bräustüberl-Wirtin Heidi Königbauer hat die Eiskeller nicht genutzt, aber wir wollen diese Gewölbekeller unbedingt nutzen und bauen sie gerade aus. Hier entstehen gerade drei neue, moderne Veranstaltungsräume“, berichtet die Erdingerin. „Viele Mitarbeiter aus dem ,Kult‘ wussten gar nichts von dieser Verbindung“, sagt Angermaier. Übrigens haben die Betreiber alle Angestellten übernommen, die weiter in dem Club arbeiten wollten. „Wir haben die Keller bereits trocknen lassen, es müssen Heizungen rein, die Wände Decken und Böden gemacht werden, und wir brauchen einen Lastenaufzug. So können wir aus der Küche alles runterbefördern“, erzählt die 34-Jährige begeistert von ihren Plänen.

„So haben wir bald separate Veranstaltungsräume für Hochzeiten oder Firmenfeiern und man könnte zur Aftershow-Party ins Kult rüber gehen“, so das Konzept. Die Baumaßnahmen werden sich voraussichtlich noch bis Ende des Jahres 2023 ziehen. „Wir sind aber jetzt bereits total aufgeregt und freuen uns“, sagt die Wirtin.

