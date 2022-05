Erwachsene Frau bleibt in Babyschaukel stecken - Feuerwehr zur „technischen Hilfeleistung“ angefordert

Von: Melina Staar

Frau steckt in Babyschaukel fest. © FFW Bad Tölz

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatte die Tölzer Feuerwehr am Wochenende. Sie musste eine Frau aus einer Babyschaukel befreien.

Bad Tölz - Zu einem sehr kuriosen Einsatz kam es für die Freiwillige Feuerwehr in Bad Tölz am vergangenen Wochenende. Obwohl es sicherlich immer wieder nicht alltägliche Situationen für die Kameraden gibt, heißt es im Einsatzbericht: „Es gibt nichts, was es nicht gibt“.

Am Spielplatz im Taubenloch: Frau steckt in Babyschaukel fest

Wie die Feuerwehr in ihrem Bericht schreibt, wurden die Helfer am Samstag, 14. Mai, kurz nach 21.30 Uhr zum Spielplatz im Park Taubenloch gerufen. Der Auslöser für den Einsatz: „Technische Hilfeleistung“ hieß es von der Leitstelle. Es sei eine erwachsene Frau in einer Babyschaukel eingeklemmt.

Dieser Lagebericht bestätigte sich vor Ort kurz darauf. Tatsächlich war eine Frau am dortigen Spielplatz in eine Schaukel für Kleinkinder geklettert. Dabei war sie stecken geblieben und konnte sich nicht mehr selbständig aus ihrer misslichen Lage befreien.

Um Frau aus Babyschaukel zu befreien: Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz zerlegt Sitz

Mit ein paar Handgriffen zerlegte die Feuerwehr den Schaukelsitz so weit, dass die Frau sich daraus befreien konnte. Die Schaukel wurde danach wieder zusammengebaut und nahm keinen Schaden.

Die Frau wurde anschließend - so die Feuerwehr - dem Rettungsdienst übergeben. Warum sie sich in die Schaukel gesetzt hatte, blieb unklar.

