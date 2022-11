Tölzer Trafo-Station im Leonhardi-Gewand

Die Isarwinkler Künstler Axel Berger und Florian Scheitler haben das Trafohäuschen gestaltet. © stadtwerke

Anlässlich des höchsten Tölzer Feiertags verzierten die Künstler Axel Berger und Florian Scheitler im Auftrag der Stadtwerke die Trafo-Station an der Austraße im Leonhardi-Gewand.

Bad Tölz – Die gesamte Kurstadt bereitete sich die vergangenen Wochen auf die große Leonhardifahrt am heutigen Montag vor. An den Zufahrtsstraßen wurde schon längst auf die Sperrungen hingewiesen, die Busparkplätze sind ausgeschildert. Wer dieser Tage den Weg der Leonhardi-Fahrt zum Kalvarienberg abschreitet, der findet auch die örtliche Trafostation der Tölzer Stadtwerke, die auf den höchsten Tölzer Feiertag eingestimmt ist.

Denn ein neues Graffiti der Isarwinkler Künstler Axel Berger und Florian Scheitler ziert das Häuschen des lokalen Energieversorgers an der Tölzer Austraße. „Ein festlich geschmückter Truhenwagen, ein bisschen versteckt in einem Schuppen, wurde symbolisch für die Vereinigung von Tradition und Energie für den dortigen Standort ausgewählt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke erklärend zu der Auswahl des Motives.

Trafostation besprayen für Künstler kein Neuland

„Energie ist so viel mehr als nur Strom und Gas“, steht darin weiter geschrieben. „Denn wo ist Energie besser sichtbar, als zu dem Zeitpunkt, wenn an Leonhardi die Rösser dampfend und schnaubend den Maierbräugaststeig hinauf ziehen. Außerdem stehen sowohl die traditionelle Wallfahrt als auch die Stadtwerke für sehr große Heimatverbundenheit“, so der Geschäftsführer der Tölzer Stadtwerke, Walter Huber in der Pressemitteilung.

Für die Künstler Axel Berger und Florian Scheitler war der besondere Auftrag allerdings kein Neuland. Schließlich durfte das Duo bereits zum wiederholten Male eine Trafostation kreativ verschönern. Die anderen bunt besprayten Stationen sind in Bad Tölz an der Albert-Schäffenackerstraße, Sachsenkamer Straße, Eichmühlstraße und an der Schützenstraße zu finden. (tk)

