Tölzer Trio auf Tournee mit „Milky Chance“

Von: Felicitas Bogner

Den ganzen Sommer über tourt „Milky Chance“ durch die USA. Johann Frauenrieder ist schon wieder zurück. Markus Wimmer und Sebastian Poschenrieder sind noch bis zum Tournee-Ende mit der Band unterwegs. © Privat

Mit Bands um die Welt touren. Das hört sich an, wie eine Wunsch vieler Jugendlicher. Drei Männer aus dem Tölzer Land machten aus diesem Traum ihren Beruf. Ihr aktuelles Projekt: Die USA-Tour von „Milky Chance“.

Bad Tölz – Eigentlich hat Johann Francis Frauenrieder nach der Schule eine ganz normale Handwerker-Ausbildung absolviert. Als Zimmerer gearbeitet hat der Tölzer nach den Lehrjahren aber nur ein halbes Jahr. „Mir hat das einfach keinen Spaß gemacht“, gesteht der 42-Jährige. Sein Herz schlug schon immer für die Musik. „Mit einer Vorliebe für Punkrock“, meint er mit einem Grinsen im Gesicht. Und so kam es, dass er schon als Jugendlicher überall mitgewerkelt hat, wo es in der Region Konzerte oder Festivals gab.

Johann Frauenrieder: Vom Zimmerer zum „Backliner“

Der Beginn einer aufregenden Zeit: „Bis zur Corona-Pandemie war ich hauptberuflich Backliner.“ Das bedeutet: Frauenrieder war für das Aufbauen und Stimmen der Instrumente auf der Bühne zuständig. Gemeinsam mit dem Tontechniker Markus Wimmer aus Bad Tölz und Sebastian Poschenrieder – ebenfalls Backliner – aus Ascholding war er zuletzt mit auf Tournee mit der erfolgreichen Band „Milky Chance“ – von Kanada quer durch USA bis Alaska. „Wir kennen uns alle aus Teenagertagen und haben uns teils auch gegenseitig die Jobs zugespielt“, berichtet Frauenrieder.

Mikrofone, Schlagzeug & Co.: Johann Frauenrieder kümmert sich um die Instrumente auf der Bühne – vor und nach den Konzerten. © Privat

Während Wimmer und Poschenrieder noch mitten in der knapp fünfmonatigen US-Tournee stecken, ist ihr Kumpel und Arbeitskollege wieder im Tölzer Land. „Da ich seit Corona nun für die Muffathalle in München als Produktionsleiter arbeite, konnte ich nicht die gesamte Tour bis September mitmachen“, erklärt er. „Die anderen beiden sind aber bis zum Letzten der 68 Auftritte dabei.“

Alles hat mit den „Killerpilzen“ begonnen

Begonnen habe für Frauenrieder alles vor etwa 22 Jahren. „Als ich 20 Jahre alt war, habe ich bei der Sachsenkamer Band ,Scorefor‘ beim Aufbau geholfen“, blickt er zurück. Richtig losgegangen ist es dann, als die „Killerpilze“ beim „Hillside Festival“ in Bad Tölz waren. „Ab da hatte ich bei den ,Killerpilzen‘ meinen ersten festen Job als Backliner.“ Mit der jungen Rockband ging es zu Konzerten durch ganz Deutschland und Frankreich. „Die ,Killerpilze‘ waren tatsächlich in Frankreich erfolgreicher als hier“, erinnert er sich. Er habe sich um alle Instrumente für die Auftritte gekümmert. Aufbauen, stimmen, tauschen, abbauen. Sein Spezialgebiet ist das Schlagzeug. „Dafür war ich zuletzt auch bei ,Milky Chance‘ zuständig. Hier war ich ja mit Sebastian Poschenrieder gemeinsam Backliner.“

Die Instrumente zu beherrschen, das gehöre zu dem Beruf freilich dazu. Frauenrieder selbst spielt hobbymäßig Schlagzeug. „Früher auch in der Schützenkapelle in Reichersbeuern und in einer eigenen Band.“ Durch die vielen Veranstaltungen mit den „Killerpilzen“, hat Frauenrieder, der in Reichersbeuern aufgewachsen ist, immer mehr Kontakte in der Musikbranche knüpfen können. „Im Anschluss war ich mit ,Liquido‘ unterwegs, habe aber teils auch parallel für andere gearbeitet.“ Die Liste der bekannten Künstler, für die er schon Schlagzeug, Gitarre und Co. gestimmt sowie hergerichtet hat, ist lang – von den Sportfreunden Stiller, über Django 3000 bis hin zu Andreas Bourani.

„Mit Django 3000 war ich auf Tournee in Korea, Russland, Schweden und Finnland – da kommt man schon rum.“

So hat der 42-Jährige auch schon viel von der Welt gesehen. „Mit Django 3000 war ich auf Tournee in Korea, Russland, Schweden und Finnland, mit „Scorefor“ in Japan und mit den anderen viel in USA und ganz Europa – da kommt man schon rum“, sagt er mit einem verlegenen Lachen. Beeindruckend sei es für Frauenrieder vor allem gewesen, Orte zu besuchen, die man in aller Regel bei einer touristischen Urlaubsreise nicht ansteuern würde. „Etwa nach Leningrad wäre ich sonst wahrscheinlich nie gekommen.“

Unterwegs mit Django 3000: (v. li.) Florian Starflinger, Simon Glaser, Korbinian Kuchler, Johann Frauenrieder, Jan Philipp Wiesmann, Max Schuller. © Privat

Manchmal sei man auf Tournee mit dem Flugzeug unterwegs und schlafe in Hotels. „Meistens waren wir aber mit der Band und dem ganzen Team in sogenannten Nightliner-Bussen unterwegs“, erklärt er. „Der fährt die Nacht nach dem Konzert durch bis zum nächsten Auftrittsort.“ Es sei wichtig, ein gutes Verhältnis untereinander zu haben. „Man sitzt da teilweise schon mehrere Wochen aufeinander. Wenn man dann nicht gut miteinander kann, ist das natürlich kein Spaß.“ Im Nightliner-Bus werde aber freilich nicht nur geschlafen. Genau dort finden nämlich auch die berühmt berüchtigten Rock‘n’ Roll-Partys statt, verrät er. „Es kommt immer auf die Band an, wie wild gefeiert wird.“ Während die Jungs von „Wanda“ es beispielsweise immer gern haben krachen lassen, seien die Mitglieder von „Milky Chance“ eher zeitig nach den Auftritten ins Bett gegangen. „Auch wenn es früher total aufregend war, solche Partys zu feiern, waren die Tage dafür umso anstrengender“, sagt er lachend.

Rock’n’Roll-Partys mit der Band im Nachtbus

Mittlerweile sind Nächte im Nightliner-Bus für den jetzigen Produktionsleiter eine Seltenheit. „Mittlerweile bin ich auch Familienvater. Da hat es schon auch seine Vorteile, dass ich regelmäßiger zu Hause bin.“ In all den Jahren hat das Tölzer Trio viele Stars und Berühmtheiten kennengelernt. „Dieser Punkt war für mich aber nie spannend. Das sind ja auch nur ganz normale Menschen“, meint der 42-Jährige und zuckt mit den Schultern. Und die nächste Tour? „Das steht noch nicht fest. Aber es wird sicher mal wieder was reinkommen“, schließt Frauenrieder mit einem Augenzwinkern.

