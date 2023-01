Tölzer Turnverein freut sich über neuen Mehrzweckraum

Von: Patrick Staar

Freuen sich über den Umbau: Liegenschaftsorganisator Michael Ernst, Schatzmeister Kurt Schmid, Bürgermeister Ingo Mehner, 2. Bürgermeister Michael Lindmair, Sportreferent Karsten Bauer, Rathaus-Bauleiter Michael Wölk, Schriftführer Bodo Dreisbach, Christian Haas (Leiter Sportschule) und die TV-Vorsitzende Jane Clarke. © patrick staar

Viele haben angepackt, um dem Tölzer Turnverein bei seinen Platzproblemen zu helfen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein neuer Multifunktionsraum für bis zu 150 Personen.

Bad Tölz – Der Turnverein braucht zusätzliche Trainingsräume, die Stadt hat kein Geld für den Neubau einer Halle übrig. Die Beteiligten fanden einen pfiffigen Ausweg aus dem Dilemma: Sie gestalteten Vereinsraum, Küche und Büro zu einem 170 Quadratmeter großen Sportraum um. „Das ist eine Riesenbereicherung für alle Gruppen“, sagte kürzlich Schriftführer Bodo Dreisbach im Rahmen einer Eröffnungsfeier.

In den neuen Räumen können nach Dreisbachs Worten alle Sportler üben – vom Baby über den Leistungsturner bis hin zu den Senioren. Sogar die Tischtennisspieler nutzen das ehemalige Vereinszimmer regelmäßig fürs Training. Die Kapazität des Raums steigt von 100 auf 150 Personen. Mitglieder können ihn zum Beispiel für Geburtstage anmieten. Das Vereinszimmer sei bislang „viel zu wenig“ genutzt worden, dies werde sich nun ändern.

Mit vereinten Kräften: Viele Helfer beteiligten sich am Umbau des ehemaligen Vereinszimmers. Auch Bodo Dreisbach griff zum Hammer und beseitigte eine Wand. © Archiv turnverein

Die Fläche der Küche habe sich vervierfacht, sagte Stadtrat Michael Ernst, der zugleich für die Organisation der Liegenschaften des Turnvereins zuständig ist. So gebe es in der Küche nun einen vier Meter langen Tresen und eine moderne Dunstabzugshaube. In der neuen Küche kann gegrillt werden, über das Fenster sei eine Essensausgabe ins Freie möglich.

Die Endabrechnung liegt Michael Ernst noch nicht vor. Er gehe aber davon aus, dass der Turnverein für den Umbau zwischen 150 000 und 200 000 Euro berappen muss. Dies sei deutlich mehr als die zunächst angepeilten 100 000 Euro, räumt er ein. „Aber wir haben die Planung aufgestockt – gerade zum Beispiel bei der Küche.“

TV-Vorsitzende Clarke: „Wir sind wieder eine große TV-Familie geworden“

Die Stadt spendierte dem Turnverein in der Dreifachturnhalle neue Toiletten, größere Lüftungsanlagen und einen neuen Materialraum. Zudem wurden einige Fenster ausgetauscht. Auch dies kostete laut Ernst knapp 200 000 Euro.

Jane Clarke betonte in ihrer Ansprache, dass bei dem Umbau Mitglieder aller Abteilungen mitgeholfen hätten: „Wir sind wieder eine große TV-Familie geworden“, sagte die Vorsitzende des Turnvereins. „Es war schön zu sehen, wie jeder kommt und mithilft.“ Gemeinsam mit der Stadt habe der Turnverein „was Tolles“ geschaffen: „Ich bin sauzufrieden.“

Bürgermeister Mehner: „Danke fürs Mitdenken und Aufeinander-Zugehen“

Bürgermeister Ingo Mehner empfindet das Ergebnis des Umbaus als „beeindruckend“. Es sei „außergewöhnlich“, wie der Turnverein an das Projekt herangegangen ist. „Natürlich kann man schreien: ,Ich will ein Vereinsheim, ich will eine Halle.‘ Aber wir alle wissen, dass die Finanzen endlich sind und nicht alles gebaut werden kann“, so der Rathauschef. Gerade vor diesem Hintergrund sei der Umbau des Vereinszimmers eine „gute Idee“ gewesen, die sich auch schnell umsetzen ließ. Mehner: „Danke fürs Mitdenken und Aufeinander-Zugehen.“ Er werde den Bau einer Einfach- oder Doppelhalle „im Hinterkopf“ behalten: „Aber es ist wichtig, dass man nicht nur Mammutaufgaben plant, sondern auch versucht, was zu verwirklichen.“

