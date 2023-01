Wolfgang Ramadan: „Corona hat uns fünf Jahre zurückgeworfen“

Von: Christiane Mühlbauer

Wolfgang Ramadan, Veranstalter und Künstler © Archiv

Die Kulturbranche leidet noch immer unter den Auswirkungen der Pandemie. Im Interview berichtet Veranstalter Wolfgang Ramadan von den Schwierigkeiten - aber auch von unglaublicher Unterstützung.

Bad Tölz – Kurz vor Weihnachten machte Wolfgang Ramadan einen Brandbrief öffentlich: Für freie, nicht subventionierte Veranstalter und Künstler sei die wirtschaftliche Lage weiterhin derart schwierig, dass die Kulturszene in Bayern für 2023 unbedingt einen Rettungsschirm brauche. Kurier-Redakteurin Christiane Mühlbauer hat sich mit dem Ickinger über die Situation unterhalten.

Herr Ramadan, welche Reaktionen gab es auf Ihren Brandbrief?

Keine. In Sachen Rettungsschirm beziehungsweise Förderung 2023 habe ich aus der überregionalen Politik nichts gehört.

„Das Publikum ist vorsichtig geworden, sparsam und selektiv“

Ihre Abo-Reihe „BrotZeit & Spiele“ gibt es außer in Tölz und Icking noch in neun weiteren Kleinstädten. Wie geht es Ihnen gerade wirtschaftlich?

In der zurückliegenden Saison hatten wir einen Einbruch von 80 Prozent. Wenn ich mir jetzt den Vorverkauf, auch in den Tagen vor Weihnachten, anschaue, dann liegt der Einbruch bei etwa 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona. Für uns ist es knapp, aber es geht schon irgendwie. Das Ziel lautet, eine schwarze Null zu schreiben, indem wir jetzt außerhalb des Abos möglichst viele Einzelkarten verkaufen.

Wie erklären Sie sich den Einbruch?

Das Publikum ist vorsichtig geworden, sparsam und selektiv. Aber es ist nicht die gesamte Szene betroffen. Junge Menschen sind nach Corona schneller wieder rausgegangen. Die Clubs zum Beispiel sind schneller wieder ins Laufen gekommen als die Theater- und Kabarettszene. Das Publikum hier ist anspruchsvoll, und die Leute sind nicht so leicht wieder von der Couch runterzubekommen. Zudem wird im Zuge der Ukraine- und Energiekrise natürlich auch gespart.

In Bad Tölz bieten Sie heuer sechs Veranstaltungen an, zum Auftakt am 18. März kommt Helmut Schleich. Wie läuft der Vorverkauf?

Es gibt für alle Veranstaltungen noch Karten, selbst Helmut Schleich ist noch nicht ausverkauft, obwohl er mit neuem Programm kommt. Das hätte ich mir vor drei Jahren nicht vorstellen können. Es gab Künstler, die waren früher innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Jetzt dauert es selbst bei so Stars wie Monika Gruber mehrere Monate, bis der Saal voll wird, wenn überhaupt.

„Zum Glück gibt es den Kulturfonds der Stadt Bad Tölz“

Welche Konsequenzen hat das für die Gage der Künstler?

Was die Auslastung eines Saals anbelangt, gilt jetzt die Devise: 50 ist das neue 100. Also schon ein halbvoller Saal wird bereits als gute Auslastung angesehen. 90 Prozent der Künstler müssen derzeit auf Einnahmen verzichten. Als Veranstalter bin ich dazu übergegangen, dass ich mir mit den Künstlern das Risiko teile. Vor der Krise war das anders. Da gab es ein festes Honorar, und ich musste schauen, dass ich den Saal vollbringe.

Welche Perspektiven sehen Sie mittelfristig für das Kulturleben auf dem Land?

In Bad Tölz gibt es ja Gott sei Dank einen Kulturfonds von der Stadt. Tölz war in dieser Hinsicht wirklich Vorreiter, und ohne diese Unterstützung hätten wir es hier nicht halten können. Auch in Grafing und Starnberg gibt es Unterstützung. Das ist enorm wichtig für unser Team, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich sehe gerade, dass sich auch in den Kommunen einiges ändert. Zum Beispiel gibt es in Grafing eine Abmachung mit der Stadt, dass unser Team als Dienstleister einige Kulturveranstaltungen durchführt. In diesem Jahr sind es elf Stück. Ich denke, dass wir auch für andere Gemeinden einen Weg finden werden, auf diese Weise das kulturelle Angebot aufrechtzuerhalten.

Sie sind ein „alter Hase“ im Geschäft. Wie lange, denken Sie, wird es dauern, bis sich die Branche von der Krise erholt hat?

Das ist schwer zu sagen. Im Prinzip hat uns Corona fünf Jahre zurückgeworfen. Es ist jetzt drei Jahre her, aber wir planen ja immer zwei Jahre im Vorfeld die Termine. Seit Januar gibt es für unsere Veranstaltungen den Einzelkartenverkauf, und ich hoffe, dass dieser jetzt in Schwung kommt. Wir wollen unbedingt mit unseren Abo-Reihen weitermachen, das sind wir dem Publikum schuldig. Denn wenn die Leute wieder irgendwo waren und einen schönen Abend erlebt haben, sind sie extrem happy. Und das ist auch für uns ein schönes Gefühl.

In der Abo-Reihe kommen heuer ins Tölzer Kurhaus: Helmut Schleich (18. März), Luise Kinseher (31. März), Quadro Nuevo (23. April), Hans Joachim Heist (7. Mai), Wolfgang Krebs (28. September), Christian Ehring (8. Oktober) und Chris Boettcher (22. Oktober). Infos und Karten auf www.brotzeitundspiele.de. Einzelkarten gibt es auch bei der Tölzer Tourist-Info, Telefon 0 80 41/78 67 15.

