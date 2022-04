Tölzer Wahlkreis-Abgeordnerter: Impfpflicht als Gewissensfrage

In einer Online-Debatte erklärten die beiden Bundestags-Abgeordneten Karl Bär und Johannes Wagner, warum sie für eine allgemeine Impfpflicht eintreten.

Zwischen Argumenten und Emotionen bewegte sich die Online-Debatte mit den Bundestags-Abgeordneten Karl Bär und Johannes Wagner zum Thema Impfpflicht. Teilweise mussten sie heftige Kritik einstecken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die beiden Grünen-Abgeordneten Karl Bär und Johannes Wagner setzten sich im Bundestag mit Nachdruck für eine Impfpflicht ab 18 ein. Dieser Vorschlag ist seit Donnerstagnachmittag vom Tisch. In einer Online-Diskussionsrunde erläuterten die beiden, warum sie sich nun für eine möglichst weitreichende alternative Regelung einsetzen. Dafür bekamen sie von den Zuhörern Zuspruch, mussten teils aber auch sehr heftige Kritik einstecken.

Wagner wollte im Jahr 2020 eigentlich als Kinderarzt am Coburger Krankenhaus arbeiten. Doch dies konnte er nur ein paar Monate lang – bis die zweite Corona-Welle Deutschland mit voller Wucht traf: „Da hat im Klinikum blankes Entsetzen geherrscht, wir sind von Patienten überrannt worden.“ Von allen Stationen seien die Ärzte zusammengezogen worden, um in der Covid-Station auszuhelfen. Auch er als Fachfremder habe monatelang in der Covid-Station arbeiten müssen. „Diese Erfahrung war extrem prägend“, sagt Wagner. „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sich solch eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr wiederholen darf.“ Daher sei er für eine Impfpflicht ab 18. Es gebe einige Gründe, die dagegen sprechen, räumte er ein. „Aber es gibt überwältigend mehr Gründe dafür.“ Bis heute seien die Normalstationen stark belastet. Tumor-, Arthrose- und Leistenbrüche-Operationen müssten verschoben werden, sofern es sich um keinen medizinischen Notfall handele.

„Diskussion wird nicht fair geführt“

Karl Bär, der den hiesigen Wahlkreis im Bundestag vertritt, berichtete, dass ihn zu keinem Thema so viele E-Mails erreichen wie zur Impfpflicht. Überwiegend seien es Zuschriften von Menschen, die Impfungen und die Impfpflicht ablehnen. Immer wieder sei die Rede von „Gen-Experimenten“: „Irgendwann komme ich immer an den Punkt, an dem ich nicht mehr nachvollziehen kann, warum diese Leute annehmen, dass die Impfung fürchterlich ist.“ In der folgenden Diskussion redete sich eine Zuhörerin in Rage: „Menschen soll unter Androhung von Bußgeld Flüssigkeit in den Körper reingezwungen werden – ich finde das erschreckend.“ Die Rednerin verwies auf eine Bekannte, die nach einer Impfung einen anaphylaktischen Schock erlitten und jetzt Panikattacken habe. Die Einführung einer Impfpflicht habe „faschistische Züge. Wenn ich sage, was ich sonst zur Impfpflicht denke, fliege ich hier raus. “ Eine weitere Rednerin ergänzte, sie könne keine Unterschiede bei den Krankheitsverläufen bei Geimpften und Ungeimpften erkennen. Abgesehen davon sei die Omikron-Variante „nicht so schlimm“. Eine dritte Rednerin vermisst kritische Stimmen zur Impfung: „Ich lasse mich nicht impfen, weil die Diskussion nicht fair geführt wird.“

Ein Diskussionsteilnehmer widersprach heftig: „Ich muss mich als Faschist beschimpfen lassen, weil ich für eine Impfpflicht bin – diese Diskussionskultur ist unerträglich, wenn noch immer täglich 300 Leute an Corona sterben.“ Seiner Ansicht nach hätten viele Querdenker ein „abstruses Verhältnis zum Staat“ und verstünden nicht mal die Grundzüge von Rechtsstaatlichkeit: „Impfpflicht ist kein Zwang, es geht immer um das Gebot der Verhältnismäßigkeit.“ Die Argumente der Impfgegner seien so „grottenschlecht“, dass sie es mit der Mehrheit der Wissenschaftler nicht aufnehmen könnten: „Ich hoffe, dass sich Wissenschaft, Verstand und Aufklärung durchsetzen.“

Unter den vielen Zuschriften sind auch Drohmails

In eine ähnliche Richtung ging die Wortmeldung von Marius Schlosser, der das Büro von Karl Bär leitet. Im Oberland gebe es ein massives Problem mit Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien. Schlosser berichtete von Drohmails: „Einer hat geschrieben: ,Bald gibt es neue Nürnberger Prozesse. Dann werdet ihr an die Wand gestellt, wenn ihr für die Impfpflicht seid.‘ Ein anderer hat geschrieben, dass Putin mit seinem Militär hierherkommt, wenn er mit der Ukraine fertig ist. Und dann wird das deutsche Regime beseitigt. Lauter solchen Scheiß.“ Schlosser appellierte: „Ihr könnt für oder gegen das Impfen sein – aber haltet euch von solchen Protesten fern.“

Wagner ergänzte, dass die Bundesregierung von einem unabhängigen Gremium mit den 18 führenden Experten beraten werde. Alle sprächen sich für die Impfung aus: „Dass die Impfung unsicher ist und die Nebenwirkungen unverhältnismäßig sind, ist komplett falsch.“ Jeder dürfe Kritik äußern: „Aber wenn jemand behauptet, dass Impfungen Gift sind, dann driftet es in Richtung Ideologie ab.“

Karl Bär ergänzte, er habe schon auf unzählige ihm zugeschickte Links geklickt, manchmal seien ihm Zweifel gekommen: „Aber am Ende hat sich immer rausgestellt, dass die zugeschickten Daten nicht valide sind. Impfungen sind nicht schlimmer als die Krankheit. Wenn ich 15-mal dasselbe Argument höre, ändere ich beim 16. Mal nicht meine Meinung.“ Bär fügte hinzu: „Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, in einem halben Jahr wieder hier zu stehen und die Lage ist wieder katastrophal – obwohl wir wirksame Methoden haben, um gegen Corona vorzugehen.“

