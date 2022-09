Tölzer war bei Olympischen Spielen 1972 in München Sitznachbar von Sport-Legende Jesse Owens

Von: Felicitas Bogner

Georg Schmidt erinnert sich an das zweifache Zusammentreffen mit Jesse Owens. Er hat ein Autogramm von dem Leistungssportler und ein gemeinsames Foto in die Redaktion des Tölzer Kurier mitgebracht. © arp

Georg Schmidt aus Bad Tölz saß bei leichtathletischen Wettbewerben der Olympischen Spiele vor 50 Jahren in München neben der Sport-Legende Jesse Owens.

Bad Tölz/München – Wenn der ehemalige Tölzer Architekt Georg Schmidt an die Olympischen Spiele vor 50 Jahren denkt, da fallen ihm gleich mehrere Verbindungen ein. Ein Tag bei der Olympiade ist dem heute 86-Jährigen allerdings ganz besonders in Erinnerung geblieben. Auf der Tribüne hatte er einen prominenten Sitznachbarn. Kein geringerer als die Leichtathletik-Legende Jesse Owens nahm neben Schmidt und seinen beiden Kindern Platz, um die Spiele zu verfolgen.

Sport ist die große Leidenschaft der Familie Schmidt. Daher ging es 1972 natürlich auch nach München, um die Wettkämpfe der weltbesten Athleten live verfolgen zu können. Einer dieser Ausflüge bekam im September dann auch noch für Georg Schmidt eine unverhoffte Krönung. „Wir saßen auf der Tribüne“, holt der 86-Jährige aus. „Die Karten hatten wir damals von meinem mittlerweile verstorbenen Cousin Carlo Weber geschenkt bekommen. Denn er war einer der drei Architekten der Olympiabauten in München“, berichtet Schmidt voller Enthusiasmus. Die ihm zugewiesenen Plätze befanden sich direkt am Pressezentrum. „Neben mich hat sich dann ein Mann mit seinem Computer hingesetzt – offensichtlich ein amerikanischer Journalist“, mutmaßte Schmidt mit seinem Sohn und seiner Tochter damals.

Schmidts Cousin gehörte zu den Architekten des Olympischen Dorfes

Und dann konnte er einen Blick auf das Namensschild des Berichterstatters werfen. „Ich habe meinen Augen kaum trauen können, als ich gelesen habe, dass er kein geringerer als Jesse Owens war.“ Bei genauerem Betrachten, habe ich ihn dann schon auch erkannt“, blickt Schmidt zurück. Der damals schon nicht mehr aktive Sportstar habe freilich etwas älter ausgesehen als man ihn von den Bildern im Fernsehen im Kopf hatte. Schmidt, dessen Herz zwar eher für Tennis schlägt, habe Owens prompt angesprochen. Denn für Schmidt ist Jesse Owens nicht nur ein berühmter Sportler. „Er war das größte Idol meines Vaters, der wiederum selbst begeisterter Leichtathlet war“, so der Rentner. Zwar habe sein Vater nie beruflich Sport getrieben, „aber Leichtathletik war einfach sein Leben“, blickt der 86-Jährige zurück.

Und wie spricht man als „Fremder“ einen Weltstar an? „Ich habe ihm gleich erzählt, dass mein Vater 1936 als Zuschauer bei den Olympischen Spielen in Berlin zwei seiner vier Goldmedaillen miterlebt hatte.“ Jesse Owens zeigte sich interessiert. „So konnte ich ihm weiter auch erzählen, dass mein Vater bei einem dieser Wettkämpfe, an einem 1. September, dann schnellstens aus dem Stadium nach Hause nach Saarbrücken musste, da ich an diesem Tag auf die Welt gekommen bin“, sagt Schmidt lachend. Und Owens? „Er zeigte sich sichtlich begeistert von meinem Bericht.“ Solche Geschichten drum herum bekomme ein Sportler schließlich nicht mit. Kurzerhand gab Owens dem Tölzer ein Autogramm auf sein Programmheft. „Das habe ich bis heute aufgehoben“, sagt Schmidt und streicht stolz über die schon leicht verblasste Unterschrift auf dem hellblauen Katalog.

Tölzer hatte Sitzplatz neben dem Pressezentrum und traf Jesse Owens

Dann zieht er noch ein altes Foto heraus. Dieses entstand jedoch nicht im Olympischen Dorf. Sondern im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. „Es ist kaum zu fassen: Am nächsten Tag war ich im Hofbräuhaus beim Essen und in München mit meinen Kindern spazieren. Und am Domplatz sehe ich plötzlich schon wieder Jesse Owens stehen.“

Damals sei er in Begleitung einer Hostess unterwegs gewesen. „Das Schönste daran war, dass er mich direkt wieder erkannt und freundlich begrüßt hat“, so der erfreute Tölzer. „Da die Olympischen Spiele etwas ganz Besonderes waren und wir deswegen ja auch in München waren, hatte ich zum Glück einen Fotoapparat dabei. Schließlich war das nicht üblich, überall eine Kamera bei sich zu haben, wie das heute der Fall ist“, unterstreicht Schmidt. Als Erinnerung an das unverhoffte Zweifachtreffen mit Jesse Ownes machte sein Sohn dann also noch ein Foto. Ein Foto für die Ewigkeit, das auch ein halbes Jahrhundert später Erinnerungen aufblühen lässt.

