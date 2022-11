Tölzer wegen Unfallflucht vor Gericht: Zettel an Windschutzscheibe reicht nicht

Von: Rudi Stallein

Die Richterin fällte ein mildes Urteil. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Wegen Unfallflucht musste sich dieser Tage ein Tölzer vor dem Jugendgericht am Wolfratshauser Amtsgericht stellen. Er kam nochmal mit einem milden Urteil davon.

Bad Tölz – Wer bei einem Verkehrsunfall lediglich einen Zettel mit seiner Adresse und Telefonnummer an dem beteiligten Auto hinterlässt, begeht Unfallflucht. Diese Erkenntnis gewann ein junger Tölzer, der beim Ausparken mit seinem BMW gegen das Heck eines vor ihm abgestellten Toyota gestoßen war. Der 20-Jährige musste sich kürzlich vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Wolfratshausen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten – kam aber glimpflich davon. Die Richterin ordnete lediglich die Teilnahme an einem Verkehrskurs an. Außerdem muss der Verurteilte die Kosten des Verfahrens tragen.

Angeklagter: „Für mich war das nur ein kleiner Kratzer“

„Für mich war das nur ein kleiner Kratzer“, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Laut Anklageschrift war bei dem Zusammenstoß, der sich am 12. Mai dieses Jahres gegen 14.30 Uhr in der Innenstadt von Bad Tölz ereignete, ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Er sei ein bisschen in Eile gewesen, weil er seine Freundin habe zum Zahnarzt nach Miesbach fahren müssen, erklärte der 20-Jährige. Die Freundin hatte deshalb auf ein abgerissenes Zeitungsschnipsel die Kontaktdaten notiert und diesen Zettel unter den Scheibenwischer des Toyota geklemmt. Das sei nicht klug gewesen, machte Richterin Friederike Kirschstein-Freund deutlich. „Und warum? Weil der Zettel verschwinden kann – wie in diesem Fall wohl auch geschehen. Jedenfalls wurde kein solcher Zettel gefunden“, führte die Richterin aus.

Zettel an Windschutzscheibe reicht nicht

Dass der Unfallverursacher dennoch schon am nächsten Tag ausfindig gemacht werden konnte, verdankte die geschädigte Rentnerin einem aufmerksamen Zeugen. Dieser hatte den Vorfall beobachtet und ebenfalls eine Notiz am Auto hinterlassen. Diese wurde einen Tag später bei einer Inspektion in der Autowerkstatt am Heckscheibenwischer gefunden. Richterin Kirschstein-Freund sprach den 20-Jährigen schuldig und wies ihn an, wie von der Jugendgerichtshelferin vorgeschlagen, einen Verkehrskurs zu besuchen. Außerdem muss er einen bereits begonnen Aufbaukurs bei seiner Fahrschule zu Ende machen. Die Richterin wertete es strafmildernd, dass der Beschuldigte „sich zumindest bemüht hat, seine Personalien zu hinterlassen“ und bei der Polizei den Vorfall auch gleich gestanden hatte.

