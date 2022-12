Tölzerin ärgert sich über Strafzettel während Gottesdienst

Von: Patrick Staar

Teilen

Eingeschränktes Halteverbot: Dieses Schild erzürnt manche Gottesdienst-Besucher. © Patrick Staar

Jahrzehntelang gab es sonntags vor der Mühlfeldkirche keine Kontrollen. „Warum wurde der Burgfrieden aufgekündigt?“, schreibt eine Tölzerin in einer E-Mail an den Tölzer Kurier.

Bad Tölz – Annemarie Wiedenhofer ist verärgert. Jahrzehntelang durfte sie am Sonntag während dem Gottesdienst ihr Auto vor der Tölzer Mühlfeldkirche abstellen. Nun bekam die 64-Järhige zum ersten Mal einen Strafzettel wegen Falschparkens im eingeschränkten Halteverbot.

„Die Straße ist so breit, dass man niemanden stört.“

Seit gut einem Monat würden am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr Strafzettel verteilt, sagt die Rentnerin. Besonders habe sie sich über „so einen blöden Sicherheit-mit-Herz-Zettel“ an ihrer Windschutzscheibe geärgert: „An der Stelle gibt’s keinen Sicherheitsaspekt. Die Straße ist so breit, dass man niemanden stört.“

Zweckverband kontrolliert von Füssen bis Rosenheim nach den gleichen Maßstäben

Ihm sei die Bedeutung von Gottesdiensten voll und ganz bewusst, antwortet Bürgermeister Ingo Mehner auf Anfrage des Tölzer Kurier. „Aber nur weil man etwas Gutes, Konstruktives, Positives macht, heißt das doch noch lange nicht, dass man im Halteverbot parken darf.“ Dass nun auch während dem Sonntags-Gottesdienst kontrolliert wird, hänge wohl auch damit zusammen, dass nicht mehr die Stadt Bad Tölz, sondern der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum für die Parkplatz-Überwachung zuständig ist. „Bei uns hatten sich im Laufe der Jahrzehnte wohl gewisse Kontrollmechanismen eingeschlichen. Beim Zweckverband wird von Füssen bis Rosenheim nach den gleichen Maßstäben kontrolliert.“

Viele fordern weniger strenges Kontrollieren

Er bekomme regelmäßig ähnliche Anfragen: „In dieser Woche hat ein Veranstalter gesagt, dass wir während Konzerten nicht kontrollieren sollen. Ein anderer hat gemeint, dass während Leonhardi keine Strafzettel verteilen werden sollten.“ Eine ähnliche Anfrage sei aus dem medizinischen Bereich bei ihm eingetroffen. „Außerdem haben Eltern gemeint, dass es nicht zu einer familienfreundlichen Stadt passt, wenn wir während der Bringzeit am Kindergarten kontrollieren. Zugleich haben wir von anderen Eltern den Hinweis gekriegt, dass wir aus Gründen der Verkehrssicherheit dort strenger kontrollieren sollen“, ergänzt der Bürgermeister.

Wenn alles zugeparkt ist, können ältere Menschen und Menschen nicht mehr ein- und aussteigen.“

Alexander Schindler, Leiter des Tölzer Ordnungsamts, erläutert, im Bereich zwischen der Mühlfeldkirche und Friseur Bader werde bewusst kein Dauerparken zugelassen. Den dort beheimateten Firmen und deren Zulieferer solle auf diese Weise ermöglicht werden, dass sie jederzeit ein- und ausladen können. Diesen Aspekt betont auch Mehner: „Wenn vor der Kirche alles zugeparkt ist, können ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen dort nicht mehr ein- und aussteigen.“

„Notfalls muss man halt fünf Minuten gehen“

Schindler verweist noch auf einen anderen Aspekt. So dürften Schwerbehinderte, die einen blauen Parkausweis besitzen, ihr Auto bis zu drei Stunden im eingeschränkten Halteverbot abstellen. Einen solchen Ausweis erhalten zum Beispiel Rollstuhlfahrer, Querschnittsgelähmte und Beinamputierte: „Wenn alles zugestellt ist, müssten auch sie wo anders parken.“ Mal abgesehen davon gebe es im unmittelbaren Umfeld der Mühlfeldkirche ausreichend viele Parkplätze – vor der Kirche, an der Ellbachzeile und am Schlossplatz. Nicht zuletzt sei auch der Parkplatz an der Peter-Freisl-Straße nach der Renovierung des Bräustüberls wieder gut erreichbar. „Notfalls muss man halt fünf Minuten gehen“, sagt Schindler.

Ähnliche Situation an der Stadtpfarrkirche

An der Stadtpfarrkirche sei dies nicht anders: „Da können wir auch nicht sagen: Während der Gottesdienste dürft ihr in der Marktstraße parken. Da müssen die Leute auch bis zum Schlossplatz und zum Kolbergarten gehen.“