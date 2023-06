Ein bewegtes Leben: Tölzerin Ingrid Bannier wird 100 Jahre alt

Ingrid Bannier war 20 Jahre Wanderleiterin. © privat

Die Tölzerin Ingrid Bannier feiert an diesem Montag ihren 100. Geburtstag. Wandern war ihre große Leidenschaft.

Bad Tölz – 100 Jahre alt wird an diesem Montag die Tölzerin Ingrid Bannier. Sie blickt auf eine bewegte Lebensgeschichte zurück. Aufgewachsen ist sie als erstes von vier Kindern in dem von ihren Eltern erworbenen Gasthof Fischbach, wo die junge Familie die Gastronomie und Landwirtschaft betrieb. Als Erstklässlerin machte sie sich zusammen mit den älteren Nachbarskindern bei jedem Wetter auf den vier Kilometer weiten Fußmarsch zur Tölzer Schule. Als im Herbst 1929 die Weltwirtschaftskrise über die Familie hereinbrach, musste der Vater den Hof aufgeben und entschloss sich, für einige Jahre als Kaffeepflanzer nach Angola zu gehen. Behütet wuchs das Mädchen nun bei ihrer Tölzer Großtante auf und besuchte die Oberschule.

Im Lichthof der LMU als Sophie Scholl Flugblätter verteilte

Die Jugendzeit ihrer Altersgruppe war von politischer Indoktrination im Klassenzimmer und beim Jungmädelbund geprägt. Als Ingrid Bannier 16 war, begann der Krieg, als sie 19 war, verlor ihr Vater sein Leben in der Hölle von Stalingrad. Da hatte sie schon ein Studium an der Ludwig-Maximilians Universität begonnen. Zufällig war sie am 18. Februar 1943 beim Lichthof, als die zwei Jahre ältere Sophie Scholl dort Flugblätter verteilte. Beim anschließenden Durcheinander habe sie große Angst bekommen, erzählte sie später.

Im Alpenverein aktiv

Im letzten Kriegsjahr kam die Jubilarin als Fernschreiberin in das besetzte Norwegen, wo sie ihrem aus der Altmark stammenden Ehemann begegnete und 1946 nach Norddeutschland heiratete. Als ihr Mann als Lehrer in Pension ging, kehrte sie 1978 zusammen mit ihm von Göttingen in ihre Tölzer Heimat zurück. Nach dem Tod ihres Mannes schloss sich Ingrid Bannier den „Montagswanderern“ beim Alpenverein an und wurde dort aufgrund ihrer Ortskenntnisse rasch zur Wanderleiterin ernannt. Dieses Amt übte sie 20 Jahre lang aus. Ihr Vater hatte sie in ihrer Jugend öfters zwischen Karwendel und Gesäuse zum Bergsteigen mitgenommen und ihre Begeisterung geweckt. Mit 84 Jahren stieg sie ein letztes Mal auf den Schafreuter.

Die Jubilarin hat drei Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel. Ein Lebenselixier war neben dem Wandern ihr Gemüsegarten, den sie noch bis 2022 bewirtschaftete. Dann ließen ihre Kräfte altersbedingt nach. Nach einem häuslichen Unfall war ein betreuter Verbleib in ihrer Wohnung nicht mehr möglich, weshalb sie vor wenigen Wochen ins Tölzer Josefistift gezogen ist. Hier feiert sie in diesem Montag ihren 100. Geburtstag. (rbe)

