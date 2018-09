TölzerVeg: Vegane Wochen versprechen Hilfe bei Übergewicht, Bluthochdruck und Migräne

Vegan Leben liegt im Trend. In Bad Tölz startet bald wieder das vegane Programm „TölzerVeg“.

Bad Tölz – „Wir wollen hier niemanden zum Veganer machen“, betont Gabi Peters bei der Pressekonferenz zum TölzerVeg am Donnerstag. Die Projektleiterin der veganen Herbstwochen will etwas ganz anderes: „Wir möchten, dass die Leute innehalten und etwas anderes ausprobieren“, so Peters. Vier Wochen, vom 7. Oktober bis zum 4. November, bietet die Stadt Bad Tölz Einheimischen und Kur-Gästen die Möglichkeit, bei einer „veganen Kur“ die pflanzenbasierte Lebensweise zu testen. Bei Vorträgen, Koch-Workshops, Sport- und Wellness-Angeboten dreht sich alles um eine tierbestandteilfreie Ernährung und darum, die Veränderung, die diese Lebensweise für Körper und Geist bringt, wahrzunehmen. „Vegane Ernährung wirkt sich positiv auf Übergewicht, Bluthochdruck, Migräne und Hautprobleme aus“, so Peters.

Kur-Aspekt des TölzerVeg im Mittelpunkt

Peters dreht in diesem Jahr ein wenig an den Schrauben des Konzepts der Veranstaltung. Obwohl der TölzerVeg inzwischen etabliert sei, will die Projektleiterin den Kur-Aspekt der veganen Wochen deutlicher betonen. Deswegen findet der TölzerVeg von nun an nicht mehr zweimal, sondern nur noch einmal im Jahr statt. „Die Menschen sollen das richtig als Kur wahrnehmen“, so Peters. „Es geht darum, einmal im Jahr für vier Wochen seinen Lebensstil zu hinterfragen: Habe ich genügend Bewegung und Entspannung?“

+ Sieht die veganen Wochen als Kur-Möglichkeit: TölzerVeg-Projektleiterin Gabi Peters. © ARP

Zuschuss von den Krankenkassen

Tölz sei als Kurstadt „ein Gesundheitsstandort“, pflichtet Brita Hohenreiter bei. Der TölzerVeg betone als ernährungswissenschaftliche Gesundheitsveranstaltung den Kur-Aspekt der Stadt. „Und hier haben alle Ernährungsformen Platz, wir machen ja auch viel zum Fasten oder zur Mayr-Kur“, so die Kur- und Tourismus-Direktorin. Inzwischen unterstützen nach Angaben Hohenreiters und Peters auch die Krankenkassen die vegane Ernährung. „Die bezuschussen die Teilnahme am TölzerVeg als Präventionsmaßnahme mit bis zu 150 Euro“, so Peters.

Auftakt: Veganer Brunch beim Herbstzauber

Neu im Programm sei in diesem Jahr der Kochworkshop „Selbstgemachter, veganer Käse“ oder ein veganes Kochevent der brasilianischen Kreativ-Köchin Neka. Zum Auftakt am 7. Oktober richten das Café im Süden und Biodelikat einen veganen Brunch am Tölzer Herbstzauber (mit Anmeldung) aus.

In der veganen Szene sei der TölzerVeg inzwischen sehr bekannt. „Wir sind mit dem Projekt auf Messen unterwegs“, so Peters. Eine vegane Ferienpauschale werde zirka 50 Mal pro TölzerVeg gebucht.

