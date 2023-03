TOL statt TÖL: Tölzer muss knapp 50 Euro Strafe wegen zwei Ö-Pünktchen zahlen

Von: Andreas Steppan

„Ich parke per App“ steht auf der Windschutzscheibe des Tölzers Peter Priller. Doch obwohl er über einen Anbieter für Handyparken einen Parkschein bezahlt hatte, bekam er jetzt einen Strafzettel. © Roland Hellrigl

Peter Priller aus Bad Tölz muss knapp 50 Euro Buße zahlen, obwohl er über eine Handyapp die anfallende Parkgebühr beglichen hatte. Der Grund: Er hat Umlaut-Pünkchen vergessen.

Bad Tölz – Zwei fehlende Punkte auf dem Ö haben den Tölzer Peter Priller den stolzen Betrag von 48,50 Euro gekostet. Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der in Bad Tölz für die Parküberwachung zuständig ist, hat ihm – obwohl er seine Parkgebühr bezahlt hatte – wegen einer angeblich falschen Schreibweise einen Strafzettel ausgestellt.

Was passiert war, schildert Priller in einem pointierten Brief an den Tölzer Kurier. „Seit etwa einem halben Jahr nutze ich EasyPark“, erklärt er. Dabei handelt es sich um eine Handy-App, über die man bequem seine Parkgebühr bezahlt, ohne erst am Automaten nach Kleingeld kramen zu müssen. Die Nutzung dieser App „ging bislang immer gut, sowohl in Bad Tölz als auch in anderen Städten im In- und Ausland“, so Priller. Das änderte sich, als er am 26. Januar in Bad Tölz einen Strafzettel bekam. Die in der App von ihm eingegebene Parkzeit sei lediglich um fünf Minuten überschritten gewesen, „was in Bad Tölz sonst im Toleranzrahmen liegt“, wie Priller feststellt. Stutzig machte ihn zudem, dass ihm „Parken ohne Parkschein“ und nicht „Parkzeitüberschreitung“ vorgeworfen wurde.

20 Euro Verwarngeld und 28,50 Euro Gebühren und Auslagen

Deswegen habe er seinen Strafzettel „mit einem freundlichen Schreiben“ an den Zweckverband zurückgesandt. Nach Aufforderung sei er auch in der Lage gewesen, nachzuweisen, dass er die Parkgebühr entrichtet hatte. Prillers Annahme, damit sei die Sache erledigt, erwies sich als trügerisch. Nach einigen Wochen habe der Zweckverband in einem Schreiben erklärt, dass in Prillers Konto beim Anbieter EasyPark das Autokennzeichen mit den Anfangsbuchstaben „TOL“ statt „TÖL“ registriert sei. Deswegen sei das Verwarngeld von 20 Euro fällig. Weil Priller nicht zeitnah bezahlt hatte, war in der Zwischenzeit noch einmal eine Pauschale von 28,50 Euro für Gebühren und Auslagen oben drauf gekommen.

Zweckverband Kommunale Dienste Oberland stellt Strafzettel wegen zwei vergessenen Pünktchen aus

Ein Strafzettel wegen zwei fehlender Pünktchen? Auf Anfrage unserer Zeitung beim Zweckverband erklärt dessen Innendienstleiter Sebastian John, wie es dazu kam. Verkehrsüberwacher, die in einem geparkten Fahrzeug keinen Parkschein liegen sehen, würden im nächsten Schritt überprüfen, ob das Fahrzeughalter bei „EasyPark“ eingeloggt ist. „Dazu geben sie in ihr Smartphone das Kennzeichen so ein, wie es auf dem Nummernschild steht.“ Eine Abfrage über den Server von „EasyPark“ zeige dann, ob für das Fahrzeug ein virtueller Parkschein laufe. „Gibt es keinen Treffer, werten wir es so, dass kein Parkschein gelöst wurde“, sagt John. Man gehe mit einem solchen Fall genauso um, wie wenn ein Parkschein nicht wie vorgeschrieben gut einsehbar im Fahrzeug liege. Da spiele es dann auch keine Rolle, ob die Gebühr bezahlt wurde oder nicht.

Dass Priller die Parkgebühr nachweislich entrichtet hat, bringt John nicht von seiner Sichtweise ab. „Das ist unsere Vorgehensweise.“ Priller hat für diese Haltung kein Verständnis. Er kommentiert in seinem Brief: „Ganz ohne Zweifel, es braucht eine Verwaltung. Und ganz ohne Zweifel braucht eine Verwaltung auch Rechtsmittel, um ihre Arbeit tun zu können. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass diese ,Macht‘, mit der eine Verwaltung ausgestattet sein muss, die verwaltende Person dazu verleiten kann, ihre Macht auszuspielen, anstatt sie im Dienste der Allgemeinheit, dem Wohle ebendieser zur Verfügung zu stellen.“

Zweckverband Kommunale DIenste Oberland: „Das ist unsere Vorgehensweise“

Er habe sich am Ende der „Verwaltungsmacht“ geschlagen gegeben und das Bußgeld überwiesen. „Dennoch frage ich mich, mit welchem Ethos bestimmte Leute – keineswegs alle, das möchte ich betonen –, die in kleinen Machtpositionen sitzen, ausgestattet sind“, so Peter Priller. Weil es um ein „Ö-Düpferl“ gehe, sei ihm ein Ausdruck eingefallen, „den zu gebrauchen ich mich hüte“, schreibt der Sozialarbeiter. „Im Norden des deutschen Sprachraums hat man für solche Leute noch einen anderen Ausdruck, der hat mit getrockneten Weinbeeren zu tun, die nach einer griechischen Stadt benannt sind.“ Priller meint offenbar Dipferlscheißer und Korinthenkacker.

