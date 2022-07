Johnny Depp auf dem Tollwood: Konzert sofort ausverkauft - „Bananafishbones“ als Vorband

Von: Ines Gokus

Bevor der britische Gitarrist Jeff Beck (li.) und US-Schauspieler Johnny Depp auf dem Tollwood spielen, treten die „Bananafishbones“ auf. © Raph Pour-Hashemi/PA Media/dpa

Die „Bananafishbones“ aus Bad Tölz teilen sich am Mittwoch auf dem „Tollwood“ in München die Bühne mit einem Hollywood-Star und einer Gitarren-Legende.

Bad Tölz/München – Einen Auftritt der besonderen Art hat die Tölzer Band „Bananafishbones“ an diesem Mittwoch (13. Juli) auf dem Münchner Tollwood-Festival: Sie spielt als Vorband für das Konzert von Hollywood-Star Johnny Depp und Jeff Beck, einem der legendärsten Gitarristen der Welt. „Das wird eine heiße halbe Stunde, bei der die Fishbones zeigen werden, was sie können“, kommentiert Sänger und Bassist Sebastian Horn das Event.

Johnny Depp auf dem Tollwood - Ausverkauftes Konzert in München

Innerhalb kürzester Zeit war das Konzert ausverkauft. Sebastian Horn, Peter Horn und Florian Rein haben also das Vergnügen, 5000 Zuschauer vor der Bühne zu haben und sie in Stimmung bringen zu dürfen – was ihnen als erfahrene Live-Band mühelos gelingen wird.

Wie aufgeregt ist man, wenn man auf solch illustre Persönlichkeiten trifft? „Meine Kinder und meine Freunde sind viel nervöser als ich“, sagt Sebastian Horn trocken. „Außerdem kann es durchaus sein, dass wir Johnny Depp gar nicht zu Gesicht bekommen. Solche Stars lungern nicht backstage rum, sondern sind von ihrer Entourage abgeschirmt.

Die kommen erst zum Auftritt auf die Bühne, den Soundcheck macht jemand anders für sie.“ So haben es die Tölzer Musiker zumindest schon einmal erlebt, als sie auf Rocksänger Bryan Adams trafen. Bezüglich eines persönlichen Kennenlernens gibt sich Horn deshalb nicht allzu vielen Illusionen hin.

Johnny Depp mit Jeff Beck auf dem Tollwood - Gitarrist gilt als lebende Legende

Die Musik von Johnny Depp, der zuletzt durch den Scheidungsskandal mit seiner letzten Ehefrau Amber Heard Schlagzeilen machte, findet Horn völlig okay. Ziemlich cool ist es in seinen Augen sogar, dass Depp gemeinsam mit Alice Cooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry die Band „Hollywood Vampires“ gegründet hat. „Deutlich höher“ wäre bei Horn übrigens der Nervositätspegel, würde man als Vorband von „The Cure“ spielen. Schließlich war es ein Lied dieser Band, nach dem sich die „Bananafishbones“ einst benannten.

Ein bisschen anders sei es auch für Gitarrist Peter Horn. Für seinen Bruder sei es schon aufregend, möglicherweise auf Jeff Beck zu treffen, sagt Sebastian Horn. Der 78-jährige Brite gilt als lebende Legende an der Gitarre und begeistert seine Fans durch seinen ganz eigenen Stil. Auch Peter Horn ist ein Meister des Instruments, vor allem, weil er alles mit der Akustikgitarre spielt und so ebenfalls einen ganz eigenen Sound schafft. „Er fände es schon ziemlich cool, wenn Jeff Beck ihm ein Auge und vor allem ein Ohr leihen würde.“ Von Ines Gokus

