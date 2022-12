„Tomatensuppe auf Gemälden ist sinnlos“

Von: Christiane Mühlbauer

Das Tölzer Stadtmuseum wird 24 Stunden überwacht und steht in direkter Verbindung mit der Polizei. Über Silvester wird wieder der Durchgang zum Schloßplatz gesperrt. Auch das hat Sicherheitsgründe. © pröhl

Über die Sicherheit in Museen wird nach dem Goldmünzen-Raub in Manching und aufgrund der Attacken durch radikale Klimaschützer viel diskutiert. Wie sieht das Sicherheitskonzept im Tölzer Stadtmuseum aus?

Bad Tölz – Der Einbruch ins Kelten-Römer-Museum in Manching, bei dem 2000 Jahre alte Goldmünzen gestohlen worden sind, hat für großes Entsetzen gesorgt. „Es hat auch uns in Tölz erschüttert“, sagt Elisabeth Hinterstocker, die Leiterin des Tölzer Stadtmuseums. Hinterstocker vermutet, dass Diebe ihr Augenmerk verstärkt auf Objekte richten, die einen hohen Materialwert haben: also Dinge, die man schleifen oder einschmelzen kann, um sie dann unerkannt verkaufen zu können. „Wenn man Bilder stiehlt, gibt es in der Regel einen Auftraggeber, der das Objekt bei sich zu Hause haben möchte“, sagt Hinterstocker. Weltberühmte Gemälde ließen sich nicht „einfach so“ weiterverkaufen. Die Goldmünzen aus Manching, fürchtet Hinterstocker, „werden bestimmt eingeschmolzen“.

Tölzer Museum wird 24 Stunden überwacht

Wie das Sicherheitskonzept im Tölzer Stadtmuseum im Detail aussieht, wird natürlich nicht preisgegeben. „Wir haben ein Alarmsystem, das aus verschiedenen Komponenten besteht, und das Tag und Nacht in Betrieb ist“, sagt Brita Hohenreiter. Die Kurdirektorin ist beim Gespräch mit unserer Zeitung im Museum ebenfalls dabei. Das System werde bei einer Fachfirma 24 Stunden überwacht, außerdem stehe es in direkter Verbindung mit der Polizei. „Fehlalarme haben immer wieder gezeigt, dass es auch funktioniert“, sagt Hohenreiter lächelnd.

Auch gegen Überfälle muss sich ein Museum wappnen. „Wir halten die Kassen- und Safebestände immer niedrig“, sagt Hohenreiter in Bezug auf eine Außenstelle der Tourist-Info im Museum.

Kritik an Aktionen der „Letzten Generation“

Museen müssen sich zurzeit allerdings auch gegen radikale Klimaschützer der „Letzten Generation“ wappnen, die Gemälde mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei beschmieren. „Was kann denn ein Leonardo da Vinci dafür, dass sich unser Klima verändert?“, sagt Hinterstocker kopfschüttelnd. „Tomatensuppe auf Gemälden ist sinnlos. Und dem Klima helfen solche Aktionen auch nicht.“ Stattdessen entstehe ein immenser Schaden am kulturellen Erbe der Menschheit. „Denn die ,Letzte Generation‘ ist nicht die letzte Generation.“ Gleicher Ansicht ist Hohenreiter: „Bei allem Respekt vor der Meinung anderer: Sachen zu zerstören, die anderen gehören, widerspricht meinem grundsätzlichen Verständnis“, sagt sie. Die beiden würden es viel sinnvoller finden, wenn die Gruppierung mit Aktionen auf sich aufmerksam machen würde, die als vorbildliches Beispiel in Sachen Klimaschutz dienten.

Besucher mit Hausverebot

Schauen die Mitarbeiter des Museums nun verstärkt auf „verdächtige“ Besucher? „Unsere Mitarbeiter sind generell geschult, auf solche Dinge zu achten“, sagt Hinterstocker. Dann komme innerhalb des Hauses „eine gewisse Informationskette“ in Gang. Dass Besucher sich in Museen ungewöhnlich verhalten, gab es auch in früheren Jahren schon. Deshalb haben auch im Stadtmuseum Menschen schon Hausverbot bekommen.

Hinterstocker meint aber auch: „Absolute Sicherheit in einem Museum gibt es nie.“ Große Taschen und Rucksäcke müssen ohnehin in Schließfächern verstaut werden. Mehr Sicherheitskräfte einzustellen, davon halten Hinterstocker und Hohenreiter wenig. „Es geht ja auch darum, sich in einem Museum wohlzufühlen“, sagt Hohenreiter. Das gehe sicher nicht, wenn man sich als „normaler Besucher“ auf Schritt und Tritt verfolgt fühle. Außerdem würden sich durch größeren Personaleinsatz die Eintrittspreise schnell erhöhen. „Das muss alles mitbedacht werden.“

Durchgang wird an Silvester gesperrt

Über Silvester wird übrigens der Durchgang am Museum wieder gesperrt. Was Fußgänger auf dem Weg vom Schloßplatz in die Marktstraße ärgert, hat aber Sicherheitsgründe: Weil in den vergangenen Jahren Unbekannte immer wieder Chinaböller zündeten – sie hallen dort stark –, wurde wiederholt die Alarmanlage ausgelöst mit der Konsequenz, dass auch die Feuerwehr kommen musste. Seit der Sperrung ist Ruhe eingekehrt.

