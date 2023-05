Tote Frau in der Isar entdeckt - bislang kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

Von: Sabine Schörner

In Bad Tölz ist am Samstagmorgen der Leichnam einer Frau aus der Isar geborgen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es bislang nicht.

Bad Tölz - Schreckliche Entdeckung am Samstagmorgen in Bad Tölz: In der Isar wurde der Leichnam einer Frau entdeckt. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen in dem Todesfall. Hinweise auf ein Verbrechen ergaben sich laut Mitteilung der Polizei bislang nicht.

Zeuge entdeckt leblose Person an der „Bürgermeister-Stollreither-Promenade“

Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr eine leblose Person im Wasser der Isar im Bereich der sogenannten Bürgermeister-Stollreither-Promenade in Bad Tölz gesehen und den Notruf verständigt. Wiederbelebungsversuche blieben leider erfolglos, so die Polizei. Durch den Notarzt konnte nurmehr der Tod der Frau festgestellt werden.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Tölz. Inzwischen führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die weiteren Ermittlungen zur Todesursache.

Bei der Toten handelt es sich um eine 55-jährige Frau aus Bad Tölz

Bei der toten Person handelt es sich um eine 55-jährige Frau aus Bad Tölz. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter an dem Tod der Frau.

Zur weiteren Klärung der Todesursache wird seitens der Kripo eine Obduktion angestrebt. Hierüber wird Anfang nächster Woche entschieden.

