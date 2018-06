Toter aus Isar-Stausee identifiziert

Nun ist es traurige Gewissheit: Bei der Leiche, die am Donnerstag im Isar-Stausee in Bad Tölz gefunden wurde, handelt es sich um einen 63 Jahre alten Mann aus Bad Tölz.

Bad Tölz - War die Identität des Toten anfangs unklar, steht nach der Obduktion am Freitagvormittag im Rechtsmedizinischen Institut in München fest: Bei dem Menschen, der am Donnerstag leblos im Isar-Stausee in Bad Tölz trieb, handelt es sich um einen 63 Jahre alten Mann aus Bad Tölz. Das meldet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

„Die Untersuchungen ergaben als Todesursache Ertrinken“, schreibt Pressesprecher Stefan Sonntag. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es ihm zufolge nicht. Die Ermittler der Kripo Weilheim gehen davon aus, dass es sich um einen Suizid oder einen Unfall handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Wie berichtet hatte ein Wassersportler am Donnerstag gegen 15.15 Uhr die leblose Gestalt im Wasser treiben sehen. Der Zeuge verständige sofort die Rettungskräfte. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.