Trachtenverein Edelweiß spielt Theater: Auf der Bühne ist der Teufel los

Der teuflisch gute Stoff und die heißen Reaktionen des Publikums beflügelten die Theaterspieler der „Edelweißer“ bei der Premiere ihres neuen Stücks „Eine himmlische Beförderung“. Hier erfahren Sie die nächsten Aufführungstermine.

Bad Tölz –Wenn dem Teufel seine Großmutter ihre Finger im Spiel hat, dann kann es ja nur um eine höllisch vertrackte Sache gehen. Und vertrackte Situationen gibt es reichlich in der Komödie „Eine himmlische Beförderung“ des Oberpfälzer Autors Wolfgang Bräutigam. Bei der Theatergruppe des Tölzer Trachtenvereins Edelweiß war heuer die Wahl auf dieses Stück gefallen. Dass es keine schlechte Wahl war, zeigte sich schon bei der Premierenaufführung am Dienstagabend im voll besetzten Pfarrsaal Franzmühle: Das Publikum amüsierte sich köstlich und beflügelte mit seinem Beifall die Akteure auf der Bühne umso mehr, wie auch Vereinsvorstand und Mitspieler Christian Bauer am Ende der Premiere launig resümierte.

Dass in die Handlung passend auch immer wieder kleine Spitzen zur Lokalpolitik und generell so manche Details nach eigenen Ideen eingestreut waren, ist nicht zuletzt das Werk von Regisseur Heinz Bader.

„Edelweißer“ Bad Tölz schlüpfen in neuem Stück in teuflische Rollen

Absolut bühnenreif vollzog sich schon zu Beginn der Vorstellung der Auftritt der teuflischen Großmutter (Maria Riesch), die aus ihrem unterirdischen Refugium durch einen rot glühenden Brunnenschacht irdischen Boden erreicht. Ihr folgt der Jungteufel Diavolo (Hans Silbermann). Er ist es, der hier auf Erden sein diabolisches Können unter Beweis stellen soll, um endlich richtige Hörner zu bekommen. Und womit kann er sich diese langersehnten Hörner verdienen? Er muss eine kurz bevorstehende Hochzeit verhindern und trifft dadurch auf die Familie Weichselberger, in der die Mutter (Magdalena Sappl) mit Unterstützung der Nachbarin (Maria Bader) gerade übereifrig die Vermählung ihrer Tochter (Maria Rauchenberger) plant. Der Brautvater (Leonhard Haas) und sein Nachbar (Andreas Bauer) planen ebenso eifrig – allerdings nicht den Festablauf, sondern vorab die Verwendung der Mitgift seines angehenden Schwiegersohnes. Ob das gut geht?

Nachdem Diavolo sich reichlich Mühe gibt, seinen Auftrag erfolgreich auszuführen, laufen so ziemlich alle Planungen aus dem Ruder. In dem hektischen Durcheinander liegen sich die Familienmitglieder und die nach und nach eintrudelnden Hochzeitsgäste – der etwas tapsige Bräutigam (Christian Bauer,) dessen Mutter (Barbara Bauer) und die Trauzeugen (Marlies Bauer und Hans Bauer) – anstatt in den Armen hauptsächlich in den Haaren.

In ihrer temperamentvollen Art scheuten die Darsteller nicht davor zurück, die turbulenten Auseinandersetzungen sehr reell wiederzugeben, was ein exakt abgestimmtes Zusammenspiel voraussetzt. Was tun in dem Dilemma? Ein Hilferuf an die himmlische Instanz sorgt dafür, dass Nachwuchs-Engel Raphaela (Sissi Gerg) auf die Erde beordert wird – sie muss sich ihre Flügel verdienen und schafft das auch. Da hat sogar die teuflische Großmutter das Nachsehen.

Einzelne Spieler besonders hervorzuheben, ist in diesem Fall eigentlich gar nicht nötig: Sie alle gingen auf in ihren Rollen und verdienten sich den begeisterten Applaus.

Weitere Aufführungen

finden am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr und am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr statt. Es gibt dafür noch Karten bei den beiden Tourist-Infos oder an der Abendkasse.

Rosi Bauer