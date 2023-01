Trachtlerstreit um Kurzhaarfrisur: Das sagen die Vereine aus dem Tölzer Land

Von: Felicitas Bogner

Zankapfel: Die Haarlänge von Frauen bei Volksmusikveranstaltungen im Trachtengau. © Symbolfoto: Kajsa Sjöblom via www.imago-images.de

Der Bericht über eine Musiklehrerin, die aufgrund ihrer Kurzhaarfrisur bei einer Volksmusikveranstaltung nicht auftreten durfte, sorgte bayernweit für Wirbel. Auch bei Vereinen im Tölzer Land ist es ein heikles Thema.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Festhalten an einer Statute in der Satzung der Oberländer Trachtenvereinigung löste bayernweit heftige Debatten aus. Drei Plattlerkinder aus dem Isartal wollten beim Gaujugendsingen in Farchant (Kreis Garmisch-Partenkirchen) auftreten – durften aber nicht. Denn: Ihre Musiklehrerin, die mit den Kindern auf der Bühne stehen sollte, trägt eine Kurzhaarfrisur (wir berichteten im Bayernteil). Und das entspricht nicht der Satzung der Oberländler. Ob das so bleibt, damit wird sich die Trachtenvereinigung bei der Gauversammlung im März beschäftigen. Doch wie sehen Trachtenvereine im Tölzer Land die Sache? Die Meinungen gehen auseinander. Generell scheint das Thema heikel zu sein, denn nur vier der insgesamt 16 angefragten Vereine wollten sich überhaupt äußern.

„Müssen doch froh sein, wenn sich Kinder und Jugendliche engagieren“

Benedikt Demmel, Vorsitzender des Trachtenvereins Stamm in Lenggries, hält die strenge Vorgabe für Mädchen- und Frauenfrisuren für aus der Zeit gefallen. „Wir müssen doch froh sein, wenn sich Kinder und Jugendliche im Trachtenverein engagieren wollen“, betont er. „Da finde ich es wirklich nicht zielführend, nach Äußerlichkeiten – etwa nach der Haarlänge – zu sortieren“, sagt er. „Ob Kinder oder Erwachsene: Die Frisur hat nichts mit der musikalischen Leistung zu tun, und das steht beim Gausingen im Vordergrund.“

Im Trachtenverein Stamm gelte daher keine entsprechende Vorschrift bei Auftritten. „Wir veranstalten regelmäßig Jugendsingen und freuen uns über jeden, der mitmachen will.“ Sollte eine Frau oder ein Mädchen mit kurzen Haaren sich unwohl fühlen, ein künstliches Haarteil zu tragen, dann habe man das zu akzeptieren.

Ähnliche Diskussionen um Ohrringe bei Männern

Hier pflichtet ihm sein Amtskollege, der Vorsitzende des Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins Alpenrose Königsdorf, Franz Mayer, bei. „Im Werdenfelser Land regeln sie das schon arg scharf“, findet er. „Wir hatten diesbezüglich zwar noch nie ein Problem, aber ich meine, dass man da offen und tolerant sein sollte.“ Im Königsdorfer Trachtenverein könne jeder – ungeachtet der Frisur – bei allem mitmachen. „Vor etwa 30 Jahren hatten wir schon mal einen ähnlichen Aufreger. Damals ging es darum, ob Buben Ohrring tragen dürfen“, berichtet Mayer und fügt hinzu: „Wir haben es schon auch begrüßt, wenn die Buben, die Ohrringe für Aufritte rausgetan haben, aber am Ende darf man da nicht zu engstirnig sein.“

Georg Lindmeyr vom Volkstrachtenerhaltungsverein „Edelweiß“ Dietramszell erklärt: „Wir werden uns nicht in Details verirren.“ Er sei froh, über alle, die mitmachen, besonders über Lehrer, die den Kindern die Musik nahebringen. Mit Blick auf den Vorfall in Farchant bei Garmisch-Partenkirchen befindet er allerdings: „Wenn die Vorstandschaft eines Vereins es so will, dann können sie das so machen. Wenn die Mitglieder und die Musiklehrer informiert sind, dann ist es halt so.“ Generell sei es „auf jeden Fall schlecht, wenn so was in der Presse breitgetreten wird“.

Gau war „ein bisschen grob“

Etwas differenzierter sieht das Thomas Niggl, Vorsitzender des Trachtenvereins Kirchstoaner Bad Tölz. Er halte es nicht für einfach, ein grundlegendes Urteil zum Thema Kurzhaarfrisuren beim Gausingen zu fällen. „Was in Farchant passiert ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Hier hat es sich um eine Musiklehrerin gehandelt, und die sollte auch mit kurzen Haaren und ohne künstliche Zöpfe mit auf die Bühne dürfen.“ Niggl empfand die Handhabung des Gaus in diesem Fall als „ein bisschen grob“. Was die Mitglieder bei den Kirchstoanern betrifft, da positioniert sich Niggl allerdings etwas verhaltener. „Die Tracht, einschließlich der Frisur, sollte bei den Vereinsmitgliedern einheitlich passen.“

Immerhin gehe es bei Trachtenvereinen auch darum, Brauchtum zu erhalten. Dies zu bewerkstelligen und in jedem Punkt modern genug zu sein, sei ein schwieriger Spagat. Niggls Auffassung nach spreche für Mädchen mit kurzen Haaren nichts gegen die Lösung, ein Haarteil am Hinterkopf zu befestigen. „Das machen bei uns auch alle Frauen mit kurzen Haaren, wenn sie ausrücken“, sagt er, gesteht aber auch ein: „Ich bin keine Frau und kann es nicht beurteilen, wie es ist, Kunsthaar zu tragen.“

„Haben bisher für alles eine Lösung gefunden“

Bis dato habe man bei den „Kirchstoanern“ noch keinen vergleichbaren Fall gehabt. Sollte es dazu kommen, müsse man darüber sprechen. „Bisher haben wir für alles eine Lösung gefunden.“ Sollte jemand beispielsweise krankheitsbedingt keine langen Haare haben, gelte es hier unbedingt, eine Ausnahme zu machen, betont der Trachtler. „Man kann vieles von Fall zu Fall entscheiden. Brauchtum ist zwar wandelbar, aber wenn wir uns von allen Regeln komplett verabschieden, bleibt irgendwann nicht mehr viel übrig.“

