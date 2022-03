Träumen und Schweben: Tölzer Gymnasiasten stellen Arbeiten aus

Alles Kunst“ ist das Motto der Ausstellung, die noch bis Ende März im Stadtmuseum zu sehen ist. Die ersten Besucher waren von den Arbeiten begeistert. © Franziska Selter

Arbeiten von Schülern des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums sind derzeit im Stadtmuseum zu sehen. Die Werke sind sehenswert.

Bad Tölz – Wer sich für Kunst interessiert, findet im Stadtmuseum Bad Tölz derzeit eine sehenswerte Ausstellung. Unter dem Titel „Alles Kunst“ werden die Arbeiten von Schülern des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums Bad Tölz gezeigt, die vergangenen Herbst im Rahmen von drei Kunstnachmittagen entstanden sind. Unter der professionellen Anleitung von Malerin und Grafikerin Gabriele Lampadius, Fotograf Tobias Hohenacker und Streetart-Künstler Axel Berger fertigten die Neunt- bis Zwölftklässler Monotypien, Fotografien und Graffiti an. Finanzielle Unterstützung für die Durchführung der Workshops lieferte die Kohlndorfer-Stiftung für Kunst und Kultur aus München.

Fotografie-Workshop zum Thema „Stadt-Landschaft“

Beim Fotografie-Workshop von Tobias Hohenacker stand das Thema „Stadt-Landschaft“ im Vordergrund. Die einzelnen Bilder erzählen im Zusammenspiel eine eigene Geschichte und erschaffen je nach Motiv eine besondere Atmosphäre. Die Schüler waren frei bei der Auswahl ihrer Fotomotive. Von den Häuserzeilen der Marktstraße über Waldwege und Wolkenformationen – alles konnte zum fotografischen Thema werden.

Die Bilder sind aus den unterschiedlichsten Perspektiven aufgenommen, sodass sich dem Betrachter die Möglichkeit bietet, Bad Tölz und Umgebung aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Kombiniert wurden die im Workshop erstellten Aufnahmen mit Arbeiten, die im Rahmen des Projektseminars „Fotografie und Improtheater“ teilweise im Homeschooling entstanden sind.

Einmalige Monotypien zum Thema „Der Mensch und seine alltäglichen Dinge“

Unter der Überschrift „Der Mensch und seine alltäglichen Dinge“ stehen die Monotypien des Workshops von Gabriele Lampadius. Bei Monotypien handelt es sich um eine Drucktechnik, bei der einmalige Werke entstehen. Die Farbe wird zunächst auf eine Folie oder Schablone aufgetragen und auf das Papier gedrückt. Ähnlich wie bei der Collagetechnik können verschiedene Motive miteinander kombiniert und überlagert werden, sodass eine neue Bildkomposition entsteht.

Zu sehen sind auch die Ergebnisse einer Graffitisession im Moraltpark

Ausgestellt sind außerdem die Ergebnisse der Graffitisession im Moraltpark zusammen mit Axel Berger. Unter dem Motto „Träumen und Schweben“ konnten die Schüler eine komplette Hauswand nach ihren Wünschen gestalten und Einblicke in die Arbeit eines Streetart-Künstlers bekommen. Die einzelnen Arbeitsschritte zur Entstehung des fertigen Graffiti können in einer Fotoserie und in einer Zeitrafferaufnahme nachvollzogen werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Kunstlehrerin und Organisatorin der Workshops, Stephanie Pütz, ist begeistert von den Werken und dem Engagement der jungen Künstler: „Ohne euch wäre die Ausstellung nicht möglich gewesen“, sagt sie. Bei allen drei Techniken stehe der Mensch mit seiner persönlichen Wahrnehmung im Vordergrund. „Besonders bei der Fotografie stellt sich die Frage: Was suche ich mir aus, was nehme ich in den Blick“, so Pütz. Denn in der Auswahl der Motive spiegelt sich die individuelle Wahrnehmung der Schüler auf die Umwelt wider. Durch die Workshops hatten die Schüler die Möglichkeit, anders als im Kunstunterricht, direkt mit den Künstlern in Kontakt zu kommen und so neue Erfahrungen zu sammeln. (Franziska Selter)

Die Ausstellung: „Alles Kunst“ kann noch bis 31. März von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr im Stadtmuseum besucht werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.