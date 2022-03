Trauer um ein Tölzer Original: Anton Fischhaber ist gestorben

Anton Fischhaber © Bock

In Bad Tölz war er ein bekanntes Gesicht. Mit 81 Jahren ist der Immobilienmogul Anton Fischhaber nun im Kreise seiner Liebsten verstorben.

Bad Tölz – Ob als einer der erfolgreichsten Motorsportler Bayerns, langjähriger Eisclub-Präsident und Tennisclub-Vorstand sowie als Besitzer zahlreicher Immobilien in Bad Tölz: Es ist ein breites Spektrum, in dem sich Anton Fischhaber, Vater zweier Töchter und Opa von vier Enkeln, einen Namen gemacht hat. Am vergangenen Samstag ist der gebürtige Tölzer 81-jährig im Kreise seiner Familie in einem Penzberger Pflegeheim friedlich eingeschlafen, sagt seine Tochter Sybille Fischhaber.

Anton Fischhaber war 14 Jahre im Tölzer Eisclub aktiv

Der Toni oder „Bürsch“, wie er von vielen wegen seiner nicht gerade üppigen Körpergröße genannt wurde, war einer der bekanntesten Tölzer – nicht zuletzt aufgrund seines Engagements beim Tölzer Eisclub, bei dem er 14 Jahre lang aktiv war. Danach engagierte er sich für den TC Rot Weiß Bad Tölz. Bei beiden Vereinen fungierte er als Vorsitzender mit voller Leidenschaft, wenn auch nicht immer zur Freude seiner Mitstreiter. So hatte der spätere Tölzer Bürgermeister Albert Schäffenacker als 2. Vorsitzender des ECT eine durchaus kritische Einstellung zu seinem Präsidenten. Doch alle sportlichen Weggefährten sind sich einig, dass Fischhaber stets mit vollem Engagement bei der Sache war und sich für seinen Verein mit voller Kraft, auch finanziell, einsetzte. Kritik konnte er gut wegstecken. Sein Leitspruch war: „Egal was die Leute sagen, alles ist Werbung.“

Auch sonst war Fischhaber kein pflegeleichter Mensch, der durchaus seine Interessen in den Vordergrund stellte, wenn es um die Vermarktung seiner Wohnhäuser, Geschäfts- und Gastronomiebetriebe ging. Dabei hatte er auch seine weichen Seiten, wie seine ältere Tochter Sybille Fischhaber bestätigt: „Jedes Jahr an seinem Geburtstag, am 12. Oktober, ist die ganze Familie nach Meran gefahren, wo gemeinsam gefeiert und für die Enkelkinder eingekauft wurde.“

Europabergmeister und Deutscher Bergmeister

Südtirol und das Gardaseegebiet war ein beliebtes Ziel für den passionierten Tennisspieler. In früheren Jahren bereitete er sich bei Trainingslagern mit Tölzer Kameraden auf die Saison auf dem heimischen Platz an der Allgaustraße vor. Wo heute der Zentrale Busbahnhof (ZOB) am Isarkai ist, stand früher eine Tankstelle, die seinem Vater gehörte, der als Motorradrennfahrer schwer verunglückt war und im Rollstuhl saß. Dort wuchs der 1940 geborene Toni „mit Benzin im Blut“ auf, wollte schon mit 18 Jahren an einem ersten Rennen am Wallberg teilnehmen. Er wurde aber, da als zu jung betrachtet, nicht zum Start zugelassen. Ab 1959 startete er erfolgreich bei den damaligen Bergrennen im In- und Ausland, wurde dreimal Europabergmeister und einmal Deutscher Bergmeister. Danach kam er zum Porsche-Werksteam und brachte es mit 19 Teilnahmen zwischen 1963 und 1982 am 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring zum Rekordhalter. Den noch berühmteren 1000-Kilometer-Klassiker in Le Mans beendete er im Jahr 1965 zusammen mit Gerhard Koch auf dem 5. Gesamtrang. Eine Leistung, auf den seine beiden aus erster Ehe stammenden Töchter Sybille und Alin heute noch besonders stolz sind.

Angenehme und unaufgeregte Art

Insgesamt schaffte Fischhaber in seiner 28 Jahre dauernden Rennkarriere 200 Einzelsiege. Den schnellen Autos blieb er auch nach 1988 treu. Er eröffnete „Am Hoheneck“ eine Alfa-Romeo-Werkstätte und verkaufte in den 80er-Jahren zahlreiche italienische Flitzer. Als Besitzer zahlreicher Immobilien in Bad Tölz schrieb er Stadtgeschichte – schließlich befand sich im Häuserkomplex am Fritzplatz in den Siebziger-Jahren mit dem Conca D‘Oro eines der ersten italienischen Lokale der Stadt, danach die von Harry Döring betriebene Disco. Das bei der älteren Generation heute noch legendäre „Round Up“ lockte Jugendliche aus dem ganzen Oberland nach Tölz.

Doch nicht nur in Sportlerkreisen war der „Bürsch“ eine bekannte Persönlichkeit. Ehe er vor zwei Jahren nach Penzberg übersiedeln musste, war er jahrzehntelang täglich in seinem Auto mit dem Kennzeichen TÖL – Z – 20 im Stadtgebiet zu sehen. Er kümmerte sich um seine Liegenschaften. Geschäftspartner erzählen, dass ihn die angenehme, unaufgeregte und verbindliche Art nicht daran hinderte, in der Sache hart und unnachgiebig zu bleiben. Mancher mag deshalb im Rückblick zu dem in Bayern auch immer anerkennend gemeinten Urteil kommen: „A Hund war er scho, der Bürsch.“ KARL BOCK