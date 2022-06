Trauer um eine politische Institution: Tölzerin Hilde Fruth gestorben

Hilde Fruth ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Als Vorsitzende des Frauenbunds Familienpflegewerk gegründet © Bock

In Tölz und im Landkreis hat sie viel in Bewegung gesetzt: Die langjährige Stadträtin, CSU-Ortsvorsitzende und Seniorenbeauftragte Hilde Fruth ist vor wenigen Tagen im Alter von 85 Jahren gestorben.

Bad Tölz – Sie war eine politische Institution, wie es sie wohl kaum mehr geben wird: 42 Jahre lang gestaltete Hilde Fruth im Stadtrat die Tölzer Lokalpolitik mit, war CSU-Ortsvorsitzende, Kreisrätin und auch bei der katholischen Pfarrei Maria Himmelfahrt vielfältig engagiert. Am vergangenen Donnerstag ist die verwitwete Mutter dreier Kinder einen Monat nach ihrem 85. Geburtstag gestorben.

Eine „Kümmerin“ im Hintergrund

Alle Ehrenämter aufzuzählen, die die gelernte Bürokauffrau in Jahrzehnten ausgefüllt hat, würde den Rahmen sprengen. Über 55 Jahre CSU-Mitglied, Kreisrätin, Seniorenbeauftragte und „Kümmerin“ im Hintergrund, so kennen viele „die Hilde“, die stets eher leise, aber elegant und immer mit topgepflegter Frisur aufgetreten ist.

Aus Anlass des 80. Geburtstags, den sie vor fünf Jahren im Rupert-Mayer-Heim gefeiert hatte, erinnerte der damalige CSU-Bürgermeister Josef Janker, dass sie viele Jahre im Auftrag der Stadt unterwegs gewesen war, um den hochbetagten Tölzern zu ihren runden Geburtstagen zu gratulieren. Damals stand sie selbst im Mittelpunkt einer Gratulationscour der CSU und ihrer Stadtratskollegen. Rund 1500 Sitzungen dürfte sie in den 42 Jahren absolviert haben, so Janker. „Dabei konnte sie sich auch Jahre später noch an viele Beschlüsse erinnern“, sagte der damalige Bürgermeister, der Fruth auch von ihrer Mitgliedschaft bei der Tölzer Kolpingfamilie kannte. Fruth, die zusammen mit ihrer Familie in der Karwendelsiedlung wohnte, war bei jeder Kommunalwahl ein Stimmengarant für die Partei.

Großen Zuspruch bei der ersten Wahl

1972 trat sie erstmals an, kandidierte auf der CSU-Liste auf dem vorletzten Platz, ihre Kollegin Christa Harrer von der SPD war gar als Schlusslicht gesetzt worden. Doch beide Frauen schafften es in den Stadtrat und beendeten damit eine lange Männerdomäne. 42 Jahre blieb Fruth dem politischen Gremium treu und wurde dafür von Bürgermeister Josef Janker im April 2014, als sie endgültig verabschiedet wurde, mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet.

Zeitweise leitete sie auch in bewegten politischen Zeiten den CSU-Ortsverband, dem sie zuvor schon als unvergessenes Duo mit 2. Bürgermeister Bruno Egger ihren Stempel aufgedrückt hatte.

Gründerin des Familienpflegewerks

Doch auch abseits der politischen Bühne wirkte sie im Hintergrund, so erledigte sie ehrenamtliche Tätigkeiten mit dem gleichen Pflichtbewusstsein und Engagement wie hunderte Einsätze im Kirchenchor von Maria Himmelfahrt. Zusammen mit dem damaligen Stadtpfarrer Rupert Berger und einigen Gleichgesinnten hatte sie im Jahr 1969 als Vorsitzende des Tölzer Frauenbundes das Familienpflegewerk gegründet, das es heute noch gibt und das Familien im ganzen Landkreis bei Notfällen unterstützt. Bis vor einigen Jahren half sie tatkräftig mit, Spenden für die gemeinnützige Organisation zu sammeln, ohne großes Aufheben darum zu machen.

Zuletzt wurde es ruhig um Hilde Fruth. Die Tölzer CSU wollte sie bei der nächsten Versammlung noch einmal für ihre Verdienste um Partei, Stadt und Landkreis ehren, berichtet der Vorsitzende Karsten Bauer.

Das Requiem für Hilde Fruth findet am Freitag, 10. Juni, um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt statt, die Beerdigung ist um 10.30 Uhr im Waldfriedhof. (Karl Bock)

