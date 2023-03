Sepp Reif ist gestorben: Trauer um einen Ausnahmestürmer

Von: Patrick Staar

Sternstunde in der Geschichte des Tölzer Eishockeys. Der ECT gewinnt 1962 mit einem 6:1-Sieg beim SC Riessersee zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel. Einer der herausragenden Spieler war der pfeilschnelle Stürmer Sepp Reif (hintere Reihe, 3. v. li.). © Repro: P. Staar

Die Eishockey-Gemeinde trauert um Sepp Reif. Der einstige Ausnahmestürmer des EC Bad Tölz ist nun im Alter von 85 Jahren gestorben.

Bad Tölz – Sepp Reif war in den 1960er-Jahren einer der besten deutschen Stürmer im Eishockey, brachte es auf 82 Länderspiel-Einsätze, nahm an drei Olympischen Spielen teil und führte den EC Bad Tölz 1962 zum ersten Deutschen Meistertitel. Mit seinem Wechsel zur Düsseldorfer EG löste er 1964 einen Skandal aus. Am vergangenen Donnerstag ist Reif im Alter von 85 Jahren in Pulheim bei Köln gestorben.

Reif ist gebürtiger Münchner, das Eishockeyspielen erlernte er aber im Nachwuchs des EC Bad Tölz. Der Sprung in die Erste Mannschaft war für ihn zunächst etwas zu groß, und so beschloss er, ein Jahr lang Spielpraxis beim Kölner EK zu sammeln, dem Vorgänger-Verein der Kölner Haie.

Goldene Jahre beim ECT verbracht

Nach dem kurzen Gastspiel im Rheinland kam der Nachwuchsstürmer zurück in den Isarwinkel – und es begannen die goldenen Jahre des Tölzer Eishockeys. Der ECT zählte fortan stets zu den drei besten deutschen Teams. Die Krönung folgte am 29. Januar 1962: Der ECT siegte mit 6:1 beim SC Riessersee und gewann den Deutschen Meistertitel. Vierfacher Torschütze: Sepp Reif.

Sepp Reif erlebte beim ECT die „goldenen Jahre“. © Staar

Auch danach schoss Reif ein Tor nach dem anderen, in 117 Punktspiel-Einsätzen für den ECT brachte er es auf 98 Treffer. Mit ihm wurden die Tölzer noch zweimal deutscher Vizemeister. Walter Riedl (82), Mitglied der Tölzer Meistermannschaften von 1962 und 1966, beschreibt Reif als „sehr umgänglichen Kameraden und fairen Sportsmann. Der Sepp war sauschnell, der schnellste Spieler in unserer Mannschaft.“ Darüber hinaus war Reif enorm torgefährlich. Seine Spezialität: Rückhandschüsse.

Skandal 1964: Große Aufregung in Tölz

Im Sommer 1964 versetzten Reif und sein Teamkollege Otto Schneitberger den Isarwinkel in einen Schockzustand und verkündeten das Undenkbare: den Wechsel zum Zweitligisten Düsseldorfer EG. Einen Vereinswechsel von Spielern in dieser Güteklasse hatte es im deutschen Eishockey bis dahin noch nie gegeben. Die Vereinsverantwortlichen und Fans schäumten vor Wut. Reif und Schneitberger konnten nicht mehr durch Tölz gehen, ohne angepöbelt zu werden. Schneitbergers Auto wurde zerkratzt, seine Autoreifen zerstochen. Der Verband sperrte die beiden für 18 Monate. „Für die Tölzer waren wir Vaterlandsverräter“, erinnerte sich Schneitberger vor einigen Jahren in einem Interview. Womit niemand gerechnet hatte: Die beiden saßen ganz gelassen ihre Sperren ab und bestritten eine Saison lang für die DEG nur Freundschaftsspiele.

Vor dem Start der Saison 1965/66 mussten sich die Tölzer Vereinsverantwortlichen eingestehen, dass sie das Ringen um Reif und Schneitberger verloren hatten, zähneknirschend nahmen sie eine kümmerliche Ablösesumme von 25 000 Mark entgegen. Wie nahm die Mannschaft damals den Aufruhr auf? „Wir hatten Verständnis dafür, dass sich der Sepp und der Otto weiterentwickeln wollten“, sagt Walter Riedl.

Ausklang beim Neusser SC

Als Reif und Schneitberger endlich auch in Punktspielen eingesetzt werden durften, sorgte dies bei der Düsseldorfer EG für eine Zeitenwende. 1967, 1972 und 1975 wurde die DEG Deutscher Meister. Anschließend ließ Reif seine Karriere als Spielertrainer beim Neusser SC ausklingen. Vereinswechsel in der Bundesliga waren zu diesem Zeitpunkt längst schon zur Normalität geworden.

Sportlich hat sich der Wechsel für ihn ausgezahlt, auch beruflich fand Reif sein Glück im Rheinland. Noch während seiner Eishockeykarriere begann er zu studieren und wurde Ingenieur für Verfahrenstechnik. Mit 62 Jahren machte er sich selbstständig und gründete eine Firma. Er reiste um die ganze Welt, baute Kühltürme und Abfallverbrennungsanlagen in Kolumbien und Brasilien. Bis ins hohe Alter besuchte Reif Spiele der Düsseldorfer EG, spielte bei den „Alten Herren“ der DEG und fuhr mit ihnen zum Skifahren. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen wurde Reif in die „Hall of Fame“ des deutschen Eishockeys aufgenommen.

„Er war ein toller Sportler und ein feiner Mensch“

Zuletzt machte ihm eine Demenz-Erkrankung immer mehr zu schaffen. An den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der 72er-Meisterschaft der DEG im Februar 2022 konnte er schon nicht mehr teilnehmen. Er wurde zu Hause rund um die Uhr gepflegt. Als er sich vor einigen Wochen bei einem Sturz den Oberschenkelknochen brach, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand noch mal rapide, zuletzt erkannte er nicht mal mehr seine nächsten Verwandten.

„Der Sepp war ein toller Sportler und ein feiner Mensch“, sagt Walter Köberle, vier Jahre lang Reifs Teamkollege bei der DEG. Reif hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne. Wo und wann Reif beerdigt wird, steht noch nicht fest. Gestern Abend würdigten ihn die Fans der Düsseldorfer EG im Heimspiel gegen die Adler Mannheim mit einer „Klatsch-Minute“.

